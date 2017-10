Quelques exemples du style moderne à Saint-Pétersbourg

L’hôtel fut nationalisé après la Révolution de 1917. Plus tard, pendant le siège de Leningrad, l’hôtel Astoria fut transformé en hôpital.

L’hôtel fut construit en 1911-1912 par l’architecte Frederik Lidval et inauguré le 23 décembre 1912. Son premier directeur était un Français, Louis Terrier.

Après la Révolution de 1917, le bâtiment fut nationalisé et devint par la suite un lieu d’habitation attribué aux personnalités artistiques privilégiées du régime soviétique. Aujourd’hui cet immeuble prestigieux reste toujours l’adresse d’artistes et d’intellectuels pétersbourgeois renommés.

Adresse : 15-17, rue Rubinstein et de l’autre côté - 54, quai de la Fontanka.

Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand. Par son urbanisme résolument moderne et son esthétique d’origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la Russie d’« ouvrir une fenêtre sur l’Europe » et contribuer, selon le souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes.

3. L’immeuble de la Compagnie Singer

Adresse : 28, avenue Nevsky

Ce bâtiment fut construit en 1902-1904 par l’architecte Pavel Suzor, sur commande de la compagnie par actions Singer en Russie. Celle-ci souhaitait construire un immeuble de prestige dans la capitale de l’Empire russe pour présenter et vendre ses machines à coudre.

La toiture fut ornée d’un globe et de sculptures symbolisant le progrès.

L’immeuble fut nationalisé après la révolution d’Octobre 1917 et accueille dès lors la Maison d’État d’Éditions de Petrograd. Plus tard il devint la principale librairie, surnommée la Maison des livres (Dom Knigi).

Actuellement, la librairie est installée au rez-de-chaussée et au 1er étage qui comprend également un restaurant-salon de thé. Le reste de l’immeuble est loué à diverses sociétés.