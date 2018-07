Récital Anna Netrebko / Yusif Eyvazov

Anna Netrebko a redéfini ce qu’est une star de l’opéra. Cette prima donna assoluta est aujourd’hui la reine incontestée du chant lyrique et la tête d’affiche des plus grandes productions dans les plus prestigieux opéras du monde. Elle fut la première musicienne classique à faire partie du « Time 100 », la liste des personnalités les plus influentes selon le Time magazine. Grâce à sa voix unique et envoûtante, à son charisme naturel et à sa présence incroyable sur scène, chacun de ses rôles reste inoubliable.

Sur scène, elle et son mari, Yusif Eyvasov, forment un couple époustouflant. Né à Baku, en Azerbaïdjan, Yusif Eyvasov a développé son professionnalisme en Italie. Les critiques le qualifient de « ténor formidable dont la pure voix, formée à réaliser des choses incroyables nous atteint comme nulle autre… ». Sa voix de stentor est métallique et dans la plus pure tradition italienne. Yusif Eyvazov s’est produit sur la scène de nombreux opéras, dont le Metropolitan Opera, le Wiener Staatsoper, l’Opéra de Paris, le Staatsoper Berlin et le Mariinsky Theater.

Venez profiter d’une soirée unique en compagnie de la soprano Anna Netrebko et du ténor Yusif Eyvazov. Le temps d’une soirée, l’Opéra Garnier de Monte-Carlo accueille en exclusivité les deux plus grandes stars de l’opéra pour un récital dans une ambiance exceptionnelle. Le public pourra profiter d’airs éblouissants composés par Verdi, Puccini, Strauss, Rimsky-Korsakov et bien d’autres encore. Les plus grandes voix de l’opéra chanteront leurs morceaux préférés, qu’ils ont personnellement choisis pour ce récital unique.

RECITAL : Anna Netrebko & Yusif Eyvazov – Jeudi 23 août 2018

Opéra Garnier Monte-Carlo

Concert assis places numérotées

Tarif : à partir de 685 €

Tenue correcte exigée

Tél. +377 98 06 41 59