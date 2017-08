Récital exceptionnel de Denis Matsuev (piano)...

Un récital du colosse russe ne se manque pas et celui-ci promet un feu d’artifice dans la Septième sonate de Prokofiev.

Mais le digne héritier d’Emil Gilels est également un grand poète du piano classique. Le voici dans les Scènes d’enfants de Schumann – Schumann qui fut l’inspirateur de Prokofiev pour le mouvement lent de sa Septième Sonate – et pour la première fois à Paris au cœur du Beethoven le plus pur et le plus intérieur : La Tempête et l’opus 110.

Beethoven Sonate n° 17 op. 31 n° 2 « La Tempête »

Sonate n° 31 op. 110

Schumann Scènes d’enfants op. 15

Tchaïkovski Méditation op. 72 n° 5

Prokofiev Sonate n° 7 op. 83

Denis Matsuev détient cet art rare de faire chanter le piano et de faire entendre la virtuosité des œuvres jusque dans leurs plus infimes nuances.

Mercredi 13 septembre à 20H00

Théâtre des Champs-Élysées

15 Avenue Montaigne, 75008 Paris

TEL : +33 1 49 52 50 50