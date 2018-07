Récital exceptionnel de Denis Matsuev (piano)

Beethoven Sonate n° 3 op. 2 n° 3

Sonate n° 23 op. 57 « Appassionata »

Tchaïkovski Grande sonate op. 37

Après son récital triomphal de l’an dernier ici-même, Denis Matsuev poursuit son exploration du piano beethovénien, avec la Troisième Sonate, à la fois mutine et profonde, et l’impressionnante Appassionata, avant de s’attaquer à un monument du piano russe : la Grande Sonate de Tchaïkovski. Frissons et émotion assurés !

Lundi 17 septembre 2018 à 20h

Théâtre des Champs-Élysées

15 Avenue Montaigne, 75008 Paris

TEL : +33 1 49 52 50 50