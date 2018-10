Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Regards comparés : Sibérie

Cet événement s’articule autour de 11 films aux thèmes variés, des paysages désertiques du grand Nord aux grandes villes de Sibérie, du rapport à la tradition, à la nature, et au changement. Découvrez notamment le film 24 Neiges de Mikhail Barynin qui rencontre un vif succès en Russie.

Chaque séance est suivie de discussions avec des experts et des réalisateurs, et on recevra lors de la Master classe organisée en partenariat avec le cycle "Paroles de créateurs" du Cerlom, le couple de cinéastes Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio pour nous parler de la genèse de leur œuvre et leurs méthodes de création.

Lundi 12 Novembre 2018

14:30 - 17:30 INALCO

Самодийский дневник / Journal samoyède

Russie | 2016 | 42 min | vostf | Dmitry Arzyutov (Russie, Suède)

Lettres de Sibérie

France | 1975 | 60 min | vf | Chris Marker (France)

18:00 - 21:30 INALCO

Norilsk, l’étreinte de glace

France | 2017 | 87 min | vostf | François-Xavier Destors (France)

Les Âmes dormantes

France | 2013 | 51 min | vostf | Alexander Abaturov (Russie)

Mardi 13 Novembre 2018

14:30 - 18:00 INALCO

Goulag

France | 2000 | 120 min | vostf | Hélène Châtelain (France), Iossif Pasternak (France),

18:30 - 21:30 INALCO

Кораль / Koral

Russie | 1994 | 20 min | muet | Vladimir Evaldovitch Eisner (Russie)

Книга тундры : Повесть о Bуквукае – маленьком камне / Le Livre de la toundra. L’Histoire de Voukvoukaï, le petit caillou

Russie | 2012 | 105 min | vostf | Aleksei Vakhroushev (Russie)

Mercredi 14 Novembre 2018

14:30 - 16:30 INALCO

Isa, poeg ja Püha Toorum / Le Père, le Fils et le Saint Toroum

Estonie | 1997 | 88 min | vostf | Mark Soosaar (Estonie)

17:00 - 19:00 INALCO

24 снега / 24 snow / 24 neige

Russie | 2016 | 95 min | vosta | Mikhail Barynin (Russie)

19:30 - 21:30 INALCO

Sukunsa viimeinen / Neko, dernière de la lignée

Finlande | 2010 | 80 min | vostf | Anastasia Lapsui (Russie), Markku Lehmuskallio (Finlande)

Jeudi 15 Novembre 2018

RENCONTRE AVEC ANASTASIA LAPSUI ET MARKKU LEHMUSKALLIO

14:30 - 18:00 INALCO

Comment naît le cinéma ? Anastasia Lapsui, elle-même, me dit qu’il lui a fallu vivre longtemps avant d’approcher la naissance magique d’un film. Nénètse de…

SOIRÉE DE CLÔTURE | POT AMICAL APRÈS LE FILM

18:30 - 21:30 INALCO

Seit semän laulua tundralta / Sept Chants de la toundra

Finlande | 2000 | 85 min | vostf | Anastasia Lapsui (Russie), Markku Lehmuskallio (Finlande).

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.