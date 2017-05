Rétrospective Andreï Tarkovski...

Considérable au risque de figer l’œuvre derrière l’image d’un artiste devenu icône culturelle. Car, au-delà des qualificatifs usuellement associés à sa filmographie (spiritualiste, formaliste et russe), chaque film aura autant creusé que déplacé les motifs du précédent, comme si la quête du cinéaste prenait la même forme que celle de ses personnages : une marche méditative, inquiète et perpétuellement inachevée

LES FILMS

Andreï Roublev Andreï Tarkovski / URSS / 1966 Ve 30 juin 20h00 Sa 8 juil 19h00

Enfance d’Ivan (L’) Andreï Tarkovski / URSS / 1962 Sa 1 juil 17h00 Je 6 juil 21h30

Il n’y aura pas de départ aujourd’hui Andreï Tarkovski / URSS / 1959 Lu 3 juil 16h45 Me 12 juil 21h30

Miroir (Le) Andreï Tarkovski / URSS / 1974 Me 28 juin 20h00 Di 2 juil 20h00

Nostalghia Andreï Tarkovski / Italie / 1983 Ve 30 juin 17h00 Me 5 juil 21h00

Rouleau compresseur et le violon (Le) Andreï Tarkovski / URSS / 1960 Lu 3 juil 16h45 Me 12 juil 21h30

Sacrifice (Le) Andreï Tarkovski / Suède, France / 1986 Di 2 juil 16h30 Ve 7 juil 18h30

Solaris Andreï Tarkovski / URSS / 1972 Je 29 juin 20h00 Ve 7 juil 21h30

Stalker Andreï Tarkovski / URSS / 1979 Sa 1 juil 20h00 Di 9 juil 20h00

Tempo di viaggio Andreï Tarkovski, Tonino Guerra / Italie / 1983 Me 5 juil 17h30 Sa 8 juil 17h15

Tueurs (Les) Marika Beiku, Aleksandr Gordon, Andreï Tarkovski / URSS / 1958 CM Lu 3 juil 16h45 Me 12 juil 21h30.

AUTOUR D’ANDREÏ TARKOVSKI

Élégie de Moscou Alexandre Sokourov / URSS / 1987 Me 12 juil 19h30

Une journée d’Andreï Arsenevitch Chris Marker / France / 1999 Me 5 juil 19h00.

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

Andreï Tarkovski : la Russie et le monde. Conférence de Michel Eltchaninoff Je 6 juil 19h00

