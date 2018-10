Accueil > Agenda culturel > Concerts > Romances de la Russie éternelle

Venez terminer en beauté l’année 2018 au son d’un très beau répertoire de pièces pour piano et de romances de l’Ancienne Russie ! En fermant les yeux quelques instants, on apercevra les forêts recouvertes de neige, on pourra entendre le tintement des grelots de la troïka et ressentir la douce chaleur du samovar…

En guise de bande-son à ce voyage dans les steppes enneigées, on écoutera « L’Alouette » de Glinka, « Cocher retiens tes chevaux ! » de Feldmann, les fameux « Yeux noirs » ainsi que de fines romances de Tchaïkovski et de Rachmaninov et bien

d’autres airs russes qui ont traversé les âges.

Sophie Galitzine : soprano

Jean Dubé : piano

Ces chansons, parfaitement adaptées à la période de fin d’année sont

servies par l’interprétation inspirée et enjouée du duo complice formé

par Sophie Galitzine, soprano et Jean Dubé au piano.

15€ - étudiants de moins de 25 ans, avec une carte : 10€

Réservation 01 46 33 48 65

En octobre 2018

21h00 : le 11, 18

En novembre 2018

21h00 : le 13, 27

En décembre 2018

21h00 : le 5

Théâtre de l’Île Saint-Louis-Paul Rey

39 Quai d’Anjou dans le 4e arrondissement de Paris.

Métro Pont-Marie ou Saint-Paul.

Téléphone : 01 46 33 48 65