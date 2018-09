Accueil > Economie / Espace PRO > Salons et Foires > Russkiye Samotsvety

La société russe Russkiye Samotsvety est spécialisée dans la production d’articles en porcelaine : art de table, services de thé et de café ainsi que les services de table et les cadeaux officiels.

L’histoire de la manufacture est indissociable de l’histoire de la Russie depuis 270 ans !

Et ses articles, la porcelaine artistique, sont une « chronique de porcelaine unique de la Palmyre du Nord ».

Les producteurs de L’usine assurent les décors et les objets d’intérieur qui ornent les résidences du Président de la Fédération de Russie ainsi que celles des chefs d’États étrangers.

Certains articles sont exposés dans les principales collections des plus grands musées du monde et représentent une partie du trésor mondial des arts décoratifs et appliqués.

Aujourd’hui, l’assortiment de notre manufacture IMPERIAL PORCELAIN MANUFACTORY est représenté par plus de 4.000 articles selon leurs formes et leurs peintures.

M. Vasilii SAMOKHVALOV

IMPERIAL PORCELAIN MANUFACTORY

Obukhovskoi oborony prospekt, 151

192171 Saint-Petersbourg

Fédération de Russie