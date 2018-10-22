Accueil > По-русски > Афиша > SIAL 2018 – крупнейшая в Европе выставка продукции пищевой промышленности

Итоги SIAL можно резюмировать в нескольких фразах : конкурентоспособная пищевая промышленность, плодотворные деловые встреч и глобализация торговли способствуют росту во всем мире. Число участников салона SIAL Paris 2014 выросло на 10% и достигло 6500, с продукцией которых ознакомилось около 150000 посетителей-специалистов из 200 стран, аккредитовано 1500 журналистов.

Статистика SIAL 2016 :

7000 экспонентов (85% международных)

Около 155000 посетителей (70% из-за рубежа)

120 официальных лиц

250 мероприятий

2189 кандидатов на SIAL Innovation

15 победителей

Благодаря тому, что 70% посетителей и 80% участников SIAL приезжают в Париж из других стран, можно рассматривать выставку в качестве движителя роста пищевой отрасли в мире.

Что такое SIAL ?

Это выставка, охватывающая наиболее перспективные рынки, для 82% экспонентов главная цель участия в SIAL – поиск новых экспортных возможностей.

Это 8 павильонов общей площадью 215000 кв. м, на которых экспонируется 5524 компании из 104 стран (78% зарубежные) – по данным 2008 года

Эксклюзивный доступ к оптовым торговцам, универсамам, супермаркетам

Это более 147860 посетителей из 185 стран мира (58% зарубежные), многие из которых посещают только SIAL

Место для встречи профессионалов пищевой индустрии, официальные и деловые переговоры, отражающие важность и сложность всемирного рынка продовольствия

Сбор информации, необходимой для стратегического планирования любой компании

Целый ряд презентаций, специализированных конференций и круглых столов, в которых принимают участие ведущие игроки международного и европейского рынка пищевой продукции.

Основные профили выставки SIAL :

НАПИТКИ – 70% международной индустрии напитков, новые идеи и новые решения. Сектор напитков состоит из трех сегментов : Безалкогольные напитки и вода ; Вино и алкогольная продукция ; Пиво.

В сегменте безалкогольных напитков представлены овощные и фруктовые соки, концентраты и газированные напитки, морсы, содовая, колы, тоники, энергетические напитки, минеральная и ключевая вода. Самый посещаемый сегмент сектора НАПИТКИ - алкогольные. Среди посетителей пользуются неизменным спросом вино, шаманское, водка, коньяк, сидры. Сегмент пива говорит сам за себя. С каждой новой выставкой SIAL сегмент пива становится центром внимания на тенденциях потребителя. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ЯЙЦА – самый большой раздел выставки SIAL. В данном разделе, который занимает 2-е место по популярности среди посетителей, представлен богатейший выбор европейской продукции. Данный раздел в обязательном порядке посещают 72% международных посетителей. В данном разделе представлены сыры, масло, яйца, яичный и молочный порошок, десертное молоко со всего мира. 29% экспонентов данного раздела – компании из Франции, 71% - из-за рубежа. СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И МОРОЖЕНОЕ – инновационный сектор, который призван удовлетворять требования потребителей по быстроте, удобству и качеству приготовления. В данном разделе представлен богатый выбор замороженного мяса птицы, рыбы, мяса, плодоовощной продукции, мороженого, шербета, замороженных полуфабрикатов (пельмени, пицца, тесто, бисквиты и т. д.). 67% экспозиции данного раздела представлены иностранными участниками (33% - французские компании). ДАРЫ МОРЯ – побывайте на море вместе с SIAL. Данный раздел играет важное значение в экспозиции SIAL, так как Франция занимает 2-е место в мире по импорту морепродуктов. Самыми частыми посетителями данного сектора помимо французских оптовых торговцем являются испанские и итальянские представители.

В данном разделе представлены дары моря : холодные закуски, глубокозамороженные продукты, консервная продукция, свежая рыба и морепродукты. ДЕЛИКАТЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ – данный раздел является чемпионов выставки SIAL по количеству представляемых инноваций. В данном разделе представлен широчайший выбор холодных закусок от французских и европейских производителей. КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – мощность и изящество европейского уровня. В данном разделе представлена продукция для самого искушенного гурмана : паштеты из гусиной печенки, трюфели, консервированная рыба и моллюски, готовые консервированные блюда, консервированные фрукты и овощи. В данном разделе представлено более 500 экспонентов. БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ – всемирный рынок для бакалейных изделий. В данном разделе представлены соль, перец, специи, ароматизаторы, ваниль, уксус, приправы для засолов, маслины, приправы, горчица, соусы, чай, кофе, заменители кофе, сухие завтраки, бульоны и супы, растительное масло, маргарин и другие жиры, различные крупы и рис, крахмалы, чипсы, пасты. Традиционно здесь отдельно представлена экспозиция и дегустационная зона чая. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ – образцы наследственного ноу-хау и региональных особенностей. В данном разделе принимают участие более 300 компаний. Вниманию посетителей представлен широкий выбор бисквитов, печенья, десертов, сухарей, хлеба и хлебобулочной продукции. МЯСО – самый большой мировой показ мясной продукции. В данном разделе представлены экспоненты из европейского союза (Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Великобритания) ; продовольственной ассоциации стран Латинской Америки “Mercosur” ; Новой Зеландии и США. ДОМАШНЯЯ ПТИЦА – все более и более усовершенствованные и высококачественные продукты. В данном разделе представлены всемирно известные компании в области производства данной продукции. ВЯЛЕННАЯ И КОПЧЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ – соединение вкуса, естественной привлекательности и практичности. В данном разделе представлены ветчина и другая мясная продукция (беконы, шейки). Законодателями мод в данном разделе традиционно являются компании из Италии, Испании и Бельгии. Последние годы основной фокус данного раздела сосредоточен на развитии снэковой продукции, миниатюризации в секторе холодных закусок, заранее порезанной готовой пище. ФРУКТЫ. ОВОЩИ. СУХОФРУКТЫ – самый аппетитный раздел выставки SIAL. Страны Европейского сообщества – самый крупный импортер фруктов и овощей в мире. Всемирное потребление плодоовощной продукции составляет 950 миллионов тонн в год. Тенденция к употреблению здоровой и диетически сбалансированной продукции обуславливает неуклонный рост экспозиции данного сектора. Этот сектор интересен как для оптовых торговцев и экспертов, так и для розничных покупателей, и занимает 3-е место по посещаемости среди посетителей SIAL. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ – неуклонно повышающееся количество европейских и международных экспонентов, которые стремятся ознакомить посетителей с широким диапазоном органических продуктов. 58% экспонентов данного раздела приезжают на выставку SIAL из-за рубежа. ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - в данном разделе экспоненты демонстрируют свои достижения в области создания продуктов, полезных для сохранения и поддержания здоровья. Одновременно в данном разделе представлена пищевая продукция, способствующая снижению веса массы тела ; детское питание ; пищевые добавки. В связи с тем, что потребители пищевой продукции в последнее время крайне озабочены проблемами сохранения здоровья, экспозиционная площадь данного раздела растет быстрыми темпами. ПИЩЕВЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ И ДОБАВКИ – новые идеи для новых продуктов. Организаторы оценивают данные раздел выставки как один из самых перспективных. Экспонентам данного сектора предоставляется уникальная возможно продемонстрировать как пищевые добавки и ингредиенты используются в производстве готовых изделий. ТЕНДЕНЦИИ И НОВШЕСТВА – присоединяйтесь к экспонентам, демонстрирующим новую инновационную продукцию ! Наличие у выставки SIAL раздела тенденций и новшеств в пищевой промышленности не случайно. С 1964 года один раз в 2 года на данном выставочном шоу экспоненты представляют инновационную продукцию, а также технологии продаж и мерчандайзинга в пищевой индустрии.

Выставка товаров, технологий и услуг для пищевой промышленности Ipa проходит в Париже с 1994 года 1 раз в 2 года. Поддержку в проведении выставки IPA оказывают различные отраслевые организации и федерации : ACTIA, ANIA, INRA, OSEO ANVAR, INTERBEV, INAPORC, ADIV.

Ipa продемонстрировала свою ключевую роль в области производства и переработки пищевых продуктов. На выставке была представлена продукция 600 экспонентов (40% зарубежные), экспозиции заняли почти 16000 кв. м, посетили мероприятие 51000 специалистов (38% зарубежные).

В рамках Ipa пройдут 2 специализированные выставки :

Ipa/Matic - выставка оборудования и технологий для мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности

Ipa/MULTIFILIERE - выставка оборудования и технологий переработки остальных видов продуктов питания

Сочетание трех выставок IPA, SIAL и IN-FOOD позволяет охватить все аспекты пищевой промышленности, от производства ингредиентов, полуфабрикатов до готовых к употреблению продуктов питания. Этот долгожданный альянс доказывает жизнеспособность отрасли, что подтверждается экспонентами и посетителями – более половины участников SIAL и две трети IPA поддерживают проведение обеих выставок под одной крышей, причем выставка IPA выигрывает еще и от смещения сроков проведения с ноября на октябрь, а это лучшее время для закупок.

SIAL PARIS 2018

21-25 октября 2018 года

Parc des expositions Paris Nord Villepinte

ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

https://www.sialparis.fr