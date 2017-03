SOS de Léonid Andreïev...

Ce recueil rassemble quatre articles ou essais écrits par Léonid Andreïv durant les deux dernières années de sa vie, de 1917 à 1919. Alors retranché dans la maison qu’il possédait en Finlande, il observait de loin les bouleversements qui secouaient la Russie et analyse les effets de la censure sur les écrivains, l’ascendant pris par Lénine sur le peuple russe, la façon dont la révolte sauvage prend le pas sur la révolution, ou le déchaînement de la barbarie sous couvert de grandes et nobles idées. Il donne libre cours au lyrisme et à la passion qui le caractérisent, mais aussi à l’indignation, qui l’a incité toute sa vie à dénoncer la cruauté et l’injustice.

