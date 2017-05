Sabantuy 2017 à Paris...

Des couleurs, du sport et du folklore : Paris accueille son premier grand Sabantuy ! Les villes de Paris et Kazan, capitale de la République du Tatarstan en Russie, s’unissent pour offrir aux visiteurs un spectacle authentique au pied de la tour Eiffel.

A l’origine célébré par les peuples ruraux de la Volga pour invoquer les esprits de la fertilité agricole, Sabantuy est aujourd’hui fêté dans toutes les villes du Tatarstan. Au programme : des courses et autres épreuves d’adresse, de la musique et la découverte de la gastronomie tatare. De quoi commencer l’été sur une note folklorique et animée !

Sabantuy Kazan 2016

Le Sabantuy est une grande fête traditionelle tatare qui se célebre en mai ou juin au Tatarstan, mais aussi dans tous les pays où réside une communauté tatare.

Jeux d’adresse, chants, danses, sports et gastronomie sont concentrés en un lieu unique pour une journée exceptionnelle.

Jeudi 25 mai 2017 de 10h00 à 17h30

Entrée libre

Champs de Mars, Tour Eiffel, Paris

Boulevard Garibaldi, 75001 Paris