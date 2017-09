Salon international de l’alimentation et des boissons WORLD FOOD MOSCOW...

Le Worldfood Moscow est une foire internationale pour l’alimentation et des boissons et se déroule à Moscou.

Il couvre la gamme complète de nourriture et est divisé en plusieurs domaines spécifiques : la viande, la volaille, les poissons et fruits de mer, fruits et légumes, produits de confiserie et de boulangerie, de la nourriture, les huiles, les graisses et les sauces, les produits laitiers, du thé et du café et des boissons.

L’exposition est principalement perçu par les visiteurs professionnels de la Russie et est assisté par des représentants du commerce de gros et de détail.

La Worldfood Moscow aura lieu en 4 jours du lundi 11 septembre à jeudi 14 septembre 2017 à Moscou.