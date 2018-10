Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Самодийский дневник | Journal samoyède - Un film de Dmitry Arzyutov

En 1929 et 1930, Georgii et Ekaterina Prokofiev, tous deux anthropologues, proches de Franz Boas et Vladimir Bogoras, partent faire un terrain de deux années sur le territoire des Nénètses et décident de documenter leur travail avec une caméra 16mm.

Conçues comme des « chroniques cinématographiques » ces images sont un témoignage unique de la vie quotidienne, des savoir-faire et pratiques de l’élevage du renne pendant la politique de collectivisation soviétique. Des extraits du journal tenu par les époux Prokoviev replacent ces archives filmiques dans le contexte de la naissance de l’anthropologie visuelle en Arctique soviétique.

Dmitry Arzyutov, né en 1982, anthropologue et historien des sciences et de l’environnement, est spécialiste de l’Arctique et de la Sibérie russes, de l’ethnohistoire autochtone, de l’anthropologie muséale et archivistique et de l’histoire comparée des sciences sociales dans l’Arctique. Il travaille à l’Institut royal de technologie KTH de Stockholm (Suède) et au musée d’Ethnographie et d’Anthropologie Pierre-le-Grand, Kunstkamera, de Saint-Pétersbourg (Russie). Il est l’auteur de nombreux articles en anglais, français et russe.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Dmitry Arzyutov (Russie, Suède)

image : Georgii et Ekaterina Prokofiev

chants : Tatiana Lar

montage : Dmitry Arzyutov

production/distribution : Kunstkamera, musée d’ethnographie et d’anthropologie Pierre-le-Grand de l’Académie des sciences de Russie, Saint-Pétersbourg (Russie).

Russie | 2016 | 42 min | vostf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.