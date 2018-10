Sept Chants de la toundra - Un film de Anastasia Lapsui & Markku Lehmuskallio

Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Sept Chants de la toundra - Un film de Anastasia Lapsui & Markku (...)

Éleveurs de rennes, les Nénètses nomadisent en Sibérie arctique depuis des siècles. Le Sacrifice, La Fiancée, L’homme libre, Dieu, L’Ennemi du peuple, Siako et La Berceuse sont le premier film de fiction en langue nénètse : sept tableaux vivants où chaque éleveur, chasseur-pêcheur, maîtresse de maison ou écolier, joue son propre rôle au fil d’une expérience humaine non écrite.

Anastasia Lapsui, née en 1944 dans la péninsule de Iamal (Sibérie du nord-ouest), est nénètse. Après des études à l’institut pédagogique de Salekhard, elle travaille comme journaliste radio, en langue nénètse, et écrit pour la presse. Elle rencontre Markku Lehmuskallio en 1989. Révélés en France, en 2001, avec Les Sept Chants de la toundra, les deux cinéastes réalisent, ensemble, depuis plus de vingt ans des films qui chroniquent l’histoire et la vie quotidienne des divers peuples du Nord (Sibérie, Groenland, Canada et Scandinavie).

Markku Lehmuskallio, né en 1938 à Rauma (Finlande), est un ancien forestier. Devenu photographe, puis cinéaste indépendant, il est réalisateur, directeur de la photographie et scénariste. Il a initié Anastasia au 7e art, elle l’a inspiré. Comme Sept Chants de la toundra, couronné du Grand Prix du Festival de Créteil en 2000, nombre des films des deux cinéastes ont été primés dans des festivals internationaux.

FICHE TECHNIQUE

Un film de / a film by : Anastasia Lapsui (Russie), Markku Lehmuskallio (Finlande),

image : Johannes Lehmuskallio

montage : Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio

son : Antero Honkanen, Arto Jokisuu, Pekka Martevo

interprètes : Les habitants du village de Nyda (Sibérie)

production : Jörn Donner Productions Oy, Helsinki (Finlande)

distribution : Pierre Grise Distribution, Paris (France) – pierre–grise-distribution@wanadoo.fr

Seit semän laulua tundralta | Sept Chants de la toundra

Finlande | 2000 | 85 min | vostf

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.