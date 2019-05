Accueil > Agenda culturel > Expositions > Soljenitsyne au Domaine de Madame Elisabeth

L’histoire de L’Archipel du Goulag est d’abord celle de millions de victimes du régime soviétique dont ce livre veut porter la mémoire.

Mais c’est aussi celle de sa transmission clandestine de Russie en Occident : transmission du manuscrit sur des microfilms par ceux qu’on appelle les « Invisibles » à la suite d’une correspondance codée avec Nikita Struve, puis édition en grand secret, ici-même, au centre de Paris, et enfin, le 28 décembre 1973, la publication, qui telle une déflagration qui atteint le monde entier où L’Archipel est aussitôt traduit en de nombreuses langues.

Le cri d’un seul individu suffit, comme l’écho qui résonne dans la montagne et provoque des avalanches constate à ce propos Alexandre Soljenitsyne, expulsé d’URSS un mois et demi plus tard.

L’exposition, créée en 2018 à l’occasion du Centenaire de la naissance d’Alexandre Soljenitsyne, réunit des œuvres, manuscrits et autres objets ayant appartenu à l’artiste. Elle invite à découvrir la création, le passage puis la publication de cette œuvre-somme de l’écrivain – c’est à Paris que L’Archipel du Goulag a été publié pour la première fois – et l’onde de choc qui a suivi en Occident et en Russie.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 11 h à 20 h.

Une lecture de « Le Chêne et le Veau » est également programmée, le dimanche 12 mai après-midi à 18h, avec Hervé Mariton en lecteur/acteur principal sur le parvis de l’Orangerie.

Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth

Versailles, 26 rue Champ Lagarde - Versailles, 78000

Téléphone : 01 39 07 78 78