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Основан в 1997 году

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Сорбонна (Sorbonne)

Парижский унививерситет, второй по старшинству в мире, после Болопского лии, основан в 1215 году и носит имя Робера Сорбон, учредившего колледж для неимущих студентов.

Он старых зданий XIII века не сохранилось ничего, а от Сорбонны времен кардинанала Ришелье (XVII век) только церковь и гробница кардинал. Новое здание, построенное в конце XIX века, занято историко - филологичесв физико-математическим факультетами.

Теперешний Парижский университет ложен в десятках разбросанных по всем городу и окрестностям.

- Metro St. Michel или Odeon

 

 

© четверг 23 Май 2019, Natalia

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