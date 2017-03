Souvenir russe : l’artisanat des régions de Russie s’expose à Paris...

L’exposition d’artisanat Souvenir russe a été inaugurée au Centre du quai Branly le 13 mars. Elle restera ouverte jusqu’au 9 avril prochain. Les hôtes du Centre culturel et spirituel orthodoxe ont l’occasion de s’initier aux traditions et techniques artistiques héritées des temps les plus anciens ainsi que d’admirer les objets réalisés par les artisans modernes en observant le développement de l’artisanat au fil des siècles.

Ils peuvent voir des costumes traditionnels, des instruments de musique, des jouets, de la vaisselle, des tapis et des bijoux de Bachkirie (sud-est de la Russie européenne), du Daghestan (Caucase russe), de Carélie (nord-ouest), de la République des Komis (nord-ouest), de Khakassie (Sibérie orientale), de Tchouvachie (moyenne Volga) ainsi que des régions de Moscou, d’Astrakhan (à l’embouchure de la Volga), de Lipetsk (à 500 kilomètres au sud-est de Moscou), de Toula (à 200 kilomètres au sud de Moscou) et de Riazan (à 200 kilomètres au sud-est de Moscou).

Je suis sûre que même ceux qui connaissent depuis longtemps et qui aiment la Russie découvriront quelque chose de nouveau, tandis que ceux qui feront pour la première fois connaissance avec la culture russe voudront visiter notre pays », a déclaré à l’inauguration Olga Iarilova, directrice du département du tourisme et de la politique régionale du ministère russe de la Culture.

Chaque peuple russe a formé ses propres traditions de fabrication et de décoration des objets quotidiens, de la vaisselle aux accessoires de ménage en passant par les chaussures et les vêtements.

Par exemple, la Tchouvachie présente des robes arborant des broderies traditionnelles, des blouses de cérémonie pour hommes, des couvre-chefs et des accessoires, notamment des colliers en pièces de monnaie frappées avant la Révolution d’octobre de 1917.

La région de Riazan dispose sur ses étalages des objets d’auteur de la Poterie de Skopine. Cet art doit son apparition à l’argile concentrée en grandes quantités dans les environs de la ville de Skopine. Toutes les poteries sont façonnées au tour à la main et émaillées.

Quant aux objets réalisés par les vieilles entreprises artisanales de la région de Moscou, ils font sa gloire et sont depuis longtemps connus à l’étranger : les châles de Pavlov Possad, les plateaux de Jostovo, les miniatures laquées de Fedoskino, la céramique de Gjel, la porcelaine de Doulevo et celle de la Manufacture Gardner de Verbilki, les jouets en bois de Bogorodskoïe et la matriochka de Serguiev Possad.

La région de Toula réjouit les visiteurs par toute la gamme de ses spécialités, hormis les armes : les samovars, les pains d’épices, les accordéons, les jouets de Filimonovo, les dentelles et la pastila (friandise à base de pommes acidulées et de miel) de Beliov, ainsi que les objets réalisés selon les techniques locales d’incrustation et de forgeage.

Les artisans de Khakassie présentent des objets en feutre et en tissu patchwork, des articles faits selon la technique du pliage, ainsi que des ornements en céramique, en bois, en fourrure, en placage, en grains de verre et en os. Les visiteurs peuvent également admirer des instruments et des costumes nationaux.

La région d’Astrakhan a amené à Paris des objets réalisés par des potiers, des graveurs sur bois, des tisseurs et des spécialistes du cannage et de l’art du tapis en feutre.

On reconnaît de loin les spécialités de la région de Lipetsk comme la dentelle de Ielets, le jouet d’argile de Romanovo, la broderie traditionnelle, les bottes de feutre, le tissage en rotin, la transformation artistique du bois, la poterie et les jouets traditionnels de Iourievo, d’Izmalkovo et de Dobroïe.

La République des Komis étonne les visiteurs par des décorations tissées… en racines de pin ainsi que par des boîtes à sel ou à sucre en écorce de bouleau, des objets en cuir naturel et en broussin, de la céramique et des objets issus du coulage, des textiles et des poupées traditionnelles.

Par le passé, les objets fabriqués en matières végétales locales occupaient une place importante dans la vie des paysans. Ils étaient réalisés en matières naturelles comme l’écorce de bouleau, le broussin, le rotin, le bois et les racines.

Entrée libre.

L’exposition sera ouverte au public du 14 mars au 9 avril de 12h.00 à 14h.00 et de 15h.00 à 19h.00 tous les jours, excepté le lundi.

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe

1 Quai Branly, 75007 Paris.