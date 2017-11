"Spéculations" - Exposition d’Alexandre Barberà-Ivanoff

D’origine russe par sa mère et espagnole par son père, Alexandre Barberà-Ivanoff a étudié la peinture dès l’âge de 12 ans auprès des peintres Christian Welter, puis Gérard Di-Maccio et Jean Bertholle. Avant de partir parfaire son apprentissage auprès de grands maîtres, en étant copiste au Louvre tout d’abord, puis officier au Service National comme peintre de l’Armée de Terre.

En 1999, il rencontre George Bodenstein. Deux années plus tard, il réalise des fresques au Palais du Roi Mohammed VI à Marrakech (Maroc), et rencontre une vraie reconnaissance au travers de ses portraits de corsaires, entre 2005 et 2007. Nombre de ses toiles sur ce thème sont ainsi exposées à Saint-Malo, que ce soit à l’Hôtel Asfeld ou encore au Fort National, voire encore au casino (et également à celui de Dinard).

Alexandre Barberà-Ivanoff expose encore à la Maison Consulaire de Saint-Leu-La-Forêt (2008), ou au Parlement Européen de Strasbourg (juin 2010). En 2015, avec quatre autre peintres européens, il participe en Italie, à l’élaboration de 25 tableaux représentant les différentes périodes de l’histoire de la ville calabraise de Cosenza et qui font aujourd’hui l’objet d’une expo permanente au centre-ville de la cité italienne.

En 2005, il publie son Manifeste sur l’Essentialisme Artistique.

Ses inspirations, références et techniques de travail, le peintre Alexandre Barberà-Ivanoff les tire d’un processus alchimique, mettant en œuvre l’idée du feu qu’il insuffle, surveille, entretient, couve voire ravive durant toute sa réalisation. Le principe est ici le mariage entre l’idée et le concept que l’on veut partager et le sentiment que l’on ambitionne d’exprimer et déployer.

L’air. Barberà-Ivanoff esquisse un brouillard de couleurs sans précision, des nuages aux tons rompus, les différents plans n’existant pas encore. Pas d’empâtement, pas de dessin mais des formes massives fondues les unes dans les autres. Tout comme l’air qui emplit tout l’espace dès qu’il est disponible, le pinceau court partout, remplissant la blancheur de la toile afin de faciliter ensuite la recherche du ton juste.

L’eau. Étape fluide car le pinceau circule de haut en bas et de gauche à droite. Les formes se précisent. Le chaos riche de l’infini des possibilités s’ordonne et se construit, les couleurs s’avivent, avec une idée de l’ordre plus proche de l’harmonie, du juste rapport des parties avec le tout. Il priorise l’unité.

Le minéral. Avec ses frontières précises tout autour de chaque objet, la personnification finale de chaque partie se concrétise en un chœur d’ensemble. Le tableau s’apprécie de près et de loin. La matière s’empâte pour accrocher la lumière, la couleur devient pure par endroits. L’ensemble est construit et élaboré, le tableau est réalisé.