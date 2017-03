Terechkova Valentina

Valentina Terechkova reste à ce jour la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans l’espace et la plus jeune cosmonaute.

Après le succès du vol de Youri Gagarine, Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique, a l’idée d’envoyer une femme dans l’espace. Ouvrière du textile à 18 ans, elle est choisie parmi plus de 400 candidates pour devenir, sous la houlette de Youri Gagarine, la première femme dans l’espace.

L’entraînement incluait des vols en apesanteur, des tests d’isolement, des tests de centrifugeuse, de l’ingénierie spatiale, de la propulsion théorique, 120 sauts en parachute et un entraînement de pilote sur des avions de combat MiG-15UTI. Cependant les femmes n’étaient pas vraiment intégrées au détachement des cosmonautes et considérées sur une base égale pour les affectations de vols.

Les dirigeants soviétiques considéraient les vols de femmes dans l’espace seulement comme un outil de propagande, ce qu’était déjà une grande partie de la conquête de l’espace pendant la guerre froide. C’est Nikita Khrouchtchev lui-même qui fit la sélection finale, choisissant Terechkova sur les cinq femmes finalistes.

Après cet unique vol, elle épousa le cosmonaute Andrian Nikolaïev. Le couple donna naissance à une petite fille, Elena, devenue ensuite médecin, et se sépara peu après. Puis elle quitta le programme spatial soviétique et reprit ses études à l’académie Joukovski. En 1969, elle obtint son diplôme d’ingénieur en aéronautique. Elle devint instructeur et obtint le grade de major-général de l’armée de l’air.

En 1971, elle devint membre du comité central du Parti communiste de l’Union soviétique, et députée.