Un voyage de 20 jours et de mille rencontres. Pour interroger, enchanter, surprendre…

Au cœur de cette nouvelle édition, une exposition photographique « Un jour, en Russie… », inspirée par les photos de 1954 d’Henri Cartier-Bresson en Union Soviétique, propose un portrait collectif des Russes d’aujourd’hui. Loin des studios, des modèles et des mises en scène, c’est la street photography et la photographie de reportage qui sont ici à l’œuvre sous l’objectif de deux photographes russes professionnels.

Cinq lieux, douze concerts, dix spectacles, cinq événements autour de la poésie, de nombreuses soirées thématiques et événements jeune public, des rencontres avec des artistes et écrivains venus de différents coins de la France (Paris, Marseille, Blois, Lyon, Nice, Rennes, Caen…) et de Russie (Moscou, St-Pétersbourg, Ekaterinbourg…). Un des moments privilégiés du festival : la rencontre avec trois personnalités de la Folle Journée !

Le « Tour de la Russie en 20 jours » s’installe ainsi comme un carrefour de rencontres avec des associations de plus en plus nombreuses à participer au festival, et donc comme une scène ouverte à l’émergence de nombreux projets interculturels. Cet horizon s’élargit cette année, à travers de riches partenariats, aux acteurs de la vie culturelle nantaise, dont « La Folle Journée », le cinéma Katorza et Univerciné russe, l’Université Permanente, le théâtre « la Ruche », la librairie « la Géothèque », la médiathèque Jacques Demy, le Château de Goulaine. Vous pourrez aussi entendre l’actualité du festival sur les ondes de l’emblématique radio FIP et grâce aux jeunes journalistes européens d’Euradionantes.

Impossible donc de manquer ces rendez-vous avec la culture russe dans toute sa foisonnante diversité, mais aussi avec les chants de Géorgie, les danses daghestanaises, la poésie ukrainienne et le plot ouzbek ! Un voyage de 20 jours et de mille rencontres…

C’est tout le bonheur que nous vous souhaitons !

Horaires :

Les horaires d’ouverture de l’exposition : du lundi au dimanche, de 13h30 à 18h

(ainsi que les soirs de spectacles et de concerts)

Les 5 lieux du festival :

Lieu principal : Espace international Cosmopolis, 18 Rue Scribe, 44000 Nantes

Théâtre la Ruche, 8 rue Félibien, 44000 Nantes

La médiathèque Jacques Demy, 24 Quai de la Fosse, 44000 Nantes

Université permanente, Parc des Chantiers Bâtiment « Ateliers et Chantiers de Nantes », 2 bis bd Léon Bureau

Le Château de Goulaine, 44115 Haute Goulaine

Les tarifs : entrée libre à l’exposition ; tarifs des spectacles, concerts, ateliers à consulter dans le programme général. Pour les animations gratuites : entrée dans la limite des places disponibles.

Contact : 06 83 07 72 04

Contact Cosmopolis : 02 52 10 82 00.