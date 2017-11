Trio Makarenko (Micha, Pierre & Anne MAKARENKO)

C’est avec une grande joie que nous retrouvons nos amis Makarenko pour un concert exceptionnel ! Pour rappel, Micha Makarenko est l’auteur de la rubrique consacrée aux Instruments de musique russes de Russie.net.

Virtuosité, rythme, équilibre des instruments, le répertoire de la musique russe qu’ils défendent fait l’unanimité dès la première pièce qu’ils offrent à leur auditoire.

Ils inviteront à ce programme l’un des compositeurs français les plus influencés par ses homologues russes en interprétant la sonatine de Ravel.

« Ces trois musiciens ont non seulement un incontestable talent, mais en plus ce charme qui établit d’emblée un lien indéfinissable avec leur public.[...] le piano joint sa sensibilité raffinée aux accents tendres ou passionnés de la balalaïka et le merveilleux l’emporte sur le réel. » J. Navaro - LDL

FONDATION DOSNE-THIERS

TRIO MAKARENKO

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 À 17H30



Micha, Pierre & Anne MAKARENKO

Balalaïka - Hautbois - Piano



« Florilège »



Réservations : 01 43 71 60 71

Prix des places :

Tarif normal : 25 €

Tarif réduit (- 25 ans) : 16 €

Frais de réservation : 2 € par place

Adresse :

Fondation Dosne-Thiers

27, place Saint-Georges

75009 Paris

Métro : Saint-Georges (Ligne 12)

Parking : 20 rue Clauzel