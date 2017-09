Trio Russalka, Chant et Musique Russe

L’âme slave dans ce qu’elle recèle de beauté, de fougue, d’exaltation et de passion !

Né en septembre 2010, le trio Russalka présente les pièces classiques et traditionnelles du répertoire russe, de quoi faire plus ample connaissance avec l’univers musical de la grande et belle Russie. L’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion !

C’est la réunion de trois talents, c’est le mariage heureux de la voix voluptueuse de la Mezzo-Soprano Maria Kondrashkova (Opéra de Paris, conservatoire Tchaïkovsky de Moscou), de la balalaïka virtuose de Micha Tcherkassky et du jeu subtil et délicat de la pianiste Anna Tcherkasskaia (conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Petersbourg).

Ces trois artistes de formation classique, tous russes, ont décidé de former un trio unique au monde consacré à la musique russe. Le répertoire comprend des œuvres majeures des grands compositeurs russes tels Tchaikovsky, Moussorgsky, Rachmaninoff, Stravinsky et aussi des grands airs russes traditionnels connus : Les Yeux Noirs, Fantaisie sur Kalinka et beaucoup d’autres…

Maria Kondrashkova, Mezzo-Soprano de l’Opéra de Paris

Maria Kondrashkova est née en 1982 à Moscou. Elle commence ses études de piano à l’âge de 5 ans, entre au Collège de musique Gnessines de Moscou, puis au Conservatoire Tchaïkovsky en tant que chef de choeur et comme chanteuse lyrique. Parallèlement elle travaille comme chef de choeur adjoint du Choeur de l’Université Lomonossov de Moscou.

En 2007, elle vient à Paris pour accomplir son éducation d’art lyrique. Elle entre à l’Ecole Normale de musique Alfred Cortot (2007‐2010). Passionnée par la musique baroque et désireuse d’approfondir ces connaissances de ce style elle entre au CRR de Paris au Département de musique ancienne en 2010.

Elle participe aux nombreux projets du CRR notamment avec Jean Tuberi, ensemble « Le parnasse Français ». En juin 2013 elle interprète le rôle d’Ottavia dans « Le couronnement de Poppée » de Monteverdi.

En 2014 Maria rentre à l’Opéra de Paris pour y interpréter de nombreux rôles.

Micha Tcherkassky, balalaïka

Directeur artistique

Né en France, issu d’une famille française et d’une famille russe. Son grand‐père français, René Bergerioux, était premier ténor à l’Opéra de Paris et à La Monnaie l’Opéra de Bruxelles, ses grands parents russes ont fui la Russie lors de la révolution de 1917. C’est son grand‐père russe André Tcherkassky qui l’a initié à la balalaïka.

De formation classique il étudie la balalaïka au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, ensuite il se perfectionne à Moscou avec les plus grands maîtres.

Il participe au premier concours international d’instruments traditionnels russes à Tcherepovets (Russie) en 1992 où il se distingue en atteignant les demi‐finales.

Par son travail il n’a de cesse de faire mieux connaître son instrument rare : la balalaïka.

Il poursuit une carrière de concertiste qui l’a mené à jouer entre autre au Kremlin à Moscou (2007), à l’Olympia (2011) et à l’Opéra de Vichy (2013, 2014, 2015).

Anna Tcherkasskaya, Piano

Originaire de Saint‐Pétersbourg (Russie), Anna Tcherkasskaia est diplômée du Conservatoire Rimsky‐Korsakov de St‐Pétersbourg dans les classes de piano, musique de chambre, accompagnement et formation musicale.

Par la suite elle choisit de se perfectionner à Paris aux CRR de Boulogne et de St‐Maur où elle remporte de nombreux prix et à l’Ecole Normale de Musique de Paris où elle y obtient brillamment le Diplôme Supérieur de Piano.

Elle se produit régulièrement avec des solistes lyriques notamment à l’Opéra de Nancy. Récemment (2012‐2013), elle a travaillé comme chef de chant à l’Opéra d’Ekaterinbourg en collaboration avec P. Klinitchev et G.Ouchakov (Théatre du Bolchoï).

Titulaire du CA et du PEA elle est professeur de Piano titulaire et chef de chant aux conservatoires de Chelles et à la Schola Cantorum de Paris.

Anna Tcherkasskaia possède un large répertoire et est naturellement spécialiste des compositeurs russes de Sint-Petersbourg : Tchaïkovsky et Rachmaninoff, Les Saisons, Préludes, Etudes‐tableaux...