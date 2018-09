Accueil > Agenda culturel > Théâtre > URSS 1970, une aventure contre-la-montre au pays des soviets

Bienvenue dans une kommunalka, un appartement communautaire des années 70 en URSS. Un lieu de vie où les repas se font dans une cuisine partagée entre plusieurs familles.

Un appartement où la promiscuité est de règle et où l’on peut s’épier tout le temps, sans scrupules. Malgré une cordiale cohabitation, en général, chaque famille rêve de se débarrasser l’une de l’autre.

Vous allez découvrir l’histoire de la famille Papova qui partage son logement avec Ivan Ivanovitch, un camarade communiste, espion du KGB.

Lena, jeune russe enceinte et Youri, intellectuel juif, rêvent d’une vie meilleure en Amérique et feront tout pour parvenir à quitter cette dictature. Olga, la mère de Lena est déchirée entre le désir de sa fille et sa peur de l’inconnu. La tante Anna reste attachée à sa ville natale autant qu’à ses souvenirs.

Parviendront-ils à réaliser leur rêve d’exil ?

Entre rires et pleurs, réalisme et envolées poétiques, vous serez emporté par cette histoire à une période pas si lointaine.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

MACHA ORLOVA

ASSISTANTE DE MISE EN SCÈNE

CAROLE REPPEL BAELE

AVEC

VIVIANE JAUFFRET, JÉROME RODRIGUES

MARIE CÉOLIN, DIDIER FOREST

VICTOR BAS, MACHA ORLOVA

AMÉLIE CHAUVEAU

A LA GUITARE

JEAN-LUC GERARD

Le texte de la pièce a reçu un prix d’écriture féminine en 2013.

On retrouve au plateau douze personnages, accompagnés par un musicien.

20 novembre ↘ 24 novembre 20H30

04 décembre ↘ 29 décembre 19H00

DU MARDI AU SAMEDI - MATINÉES SAMEDI 14H00

Théâtre Déjazet

41 Boulevard du Temple, 75003 Paris