Un samovar ancien vendu 101.000 €

C’est un record, selon le commissaire-priseur en charge de la vente. Le lot a été acheté par le plus grand collectionneur au monde de samovar, à Saint-Petersbourg.

Samedi 28 octobre 2017, une vente aux enchères avait lieu à l’hôtel des ventes d’Alençon.

Parmi les lots en vente, des tableaux (une estampe originale de l’artiste chinois Zao Wou-Ki, une huile sur toile d’Alfred de Dreux, une aquarelle d’Henri de Saint-Delis) et quelques objets rares, dont une montre de luxe pour femme ornée d’or, or blanc, rubis et diamant.