Une grande famille russe : les Gunzburg - Paris/Saint-Pétersbourg XIXe-XXe siècle (Lorraine de Meaux)

En mêlant approche intime et grande histoire, Lorraine de Meaux fait surgir de l’oubli l’une après l’autre les figures emblématiques de cette famille qui joua un rôle de chef de file au sein de la communauté juive de Russie : le rabbin et le banquier, le propriétaire de mines d’or et le chasseur émérite, le savant orientaliste et l’aventurier, le peintre et l’impresario des Ballets russes, le comédien à Hollywood et le résistant de premier plan...

Dès le Second Empire, les Gunzburg s’installent dans un fastueux hôtel particulier de la place de l’Etoile et choisissent la France pour seconde patrie. Chacune à sa manière, les générations successives viennent enrichir cette saga entre Russie et France. Et si la fortune leur sourit souvent, elles n’échappent pas à la tragédie, subissant faillite, pogroms et antisémitisme.

Des somptueux palais de Saint-Pétersbourg à la Seconde Guerre mondiale, de la révolution de 1917 à la Shoah, succès et épreuves ressuscitent un monde disparu, où se croisent grands-ducs et talmudistes du shtetl, peintres et hommes politiques, écrivains et artistes...

Ce livre rend ainsi pour la première fois aux Gunzburg la dimension qui leur revient aux côtés des grandes familles juives telles que les Ephrussi, les Camondo, les Warburg ou les Rothschild. Agrégée et docteur en histoire, Lorraine de Meaux est spécialiste de la Russie.

Elle a notamment publié La Russie et la tentation de l’Orient, Saint-Pétersbourg. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire et, en 2017, avec Patrice Gueniffey, Les Couples illustres de l’histoire de France.

Lorraine de Meaux

Agrégée et docteur en histoire, Lorraine de Meaux est spécialiste de la Russie. Elle a notamment publié La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010 et comme maître d’ouvrage : Saint-Pétersbourg, Histoire Promenades Anthologie Dictionnaire, Paris, Robert Laffont, " Bouquins ", 2003 ; Intelligentsia. Archives inédites du XXe siècle, (avec Véronique Jobert), Paris, Beaux-Arts Editions, 2012 ; et récemment, avec Patrice Gueniffey, Les couples illustres de l’histoire de France, Paris, Perrin-Figaro Histoire, 2017.

Date de parution : 22/03/2018

Editeur : Perrin

ISBN : 978-2-262-06920-9

EAN : 9782262069209

Format : Grand Format

Présentation : Broché

Nb. de pages : 512 pages

Dimensions : 15,7 cm × 24,1 cm × 3,3 cm

Prix : 27,00 €