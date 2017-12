Une vie de Gala (Dominique Bona)

Qui était Elena Diakonova, plus connue sous le nom de Gala, la mystérieuse et inséparable épouse de Paul Eluard puis de Salvador Dalí ?

Solitaire, fermée sur un monde intérieur dont elle garde farouchement le secret, Gala fascine et joue de ses multiples sortilèges.

En elle, ces deux grands artistes du XXe siècle ont puisé une énergie vitale, puissante. Elle fut une part de leur génie.

Cette biographie, enfin illustrée et riche d’archives inédites, nous présente l’aventure surréaliste sous un jour nouveau.

Dominique Bona

Dominique Bona, née le 29 juillet 1953 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), est une femme de lettres française. Elle est lauréate du Prix Interallié 1992 et du Prix Renaudot 1998. Elle est membre de l’Académie française au fauteuil 33, depuis le 18 avril 20131.

Issue d’une famille catalane et fille de l’historien et homme politique Arthur Conte (1920-2013), Dominique Bona est la sœur de Pierre Conte.

Elle étudie au lycée Victor-Duruy et est agrégée de lettres modernes en 1975 (études supérieures à la Sorbonne). Elle fut assistante à France Culture et à France Inter de 1976 à 1980, journaliste et critique littéraire au Quotidien de Paris de 1980 à 1985, puis au Figaro littéraire de 1985 à 2004 .

Elle reçoit le Prix Renaudot en 1998 pour Le Manuscrit de Port-Ébène, le Prix Méditerranée pour Gala en 1994, le prix Interallié pour Malika en 1992.

Dans ses écrits, la condition féminine occupe une place centrale. Dans une interview, elle déclare : "Comment une femme peut-elle s’exprimer elle-même alors qu’elle est souvent en butte à des difficultés qui ne sont que de l’ordre féminin, c’est-à-dire organiser sa maison, son foyer, sa famille, construire une vie parallèle à celle qui lui est ordinairement dévolue par la société ? »

Dominique Bona est membre du jury du prix Renaudot depuis 1999.

Élue à l’Académie française le 18 avril 2013 au fauteuil de Michel Mohrt, elle devient la huitième femme immortelle depuis la création de l’Académie en 1635 face au journaliste Philippe Meyer. Elle est au moment de son élection la benjamine des Immortels.

Elle est accueillie le 23 octobre 2014 par Jean-Christophe Rufin qui, dans son discours d’investiture, déclare :

« J’appartiens à la génération de celles et ceux qui ont toujours connu la mixité dans cette Académie. Et je suis frappé de constater combien il paraît désormais absolument naturel que les femmes y soient présentes. Il est presque inconcevable d’imaginer qu’on ait pu débattre ici d’une telle question et surtout qu’on y ait si longtemps répondu par la négative. Que de grands écrivains aient pu être si longtemps empêchés de nous rejoindre parce qu’il s’agissait de femmes, semble aujourd’hui incompréhensible... Grâce à chaque nouvelle femme, la Compagnie s’éloigne un peu plus de ces sociétés d’hommes entre eux (armées d’autrefois, monastères ou clubs anglais) pour lesquelles, en ce qui me concerne, je n’ai jamais montré aucune attirance. »

