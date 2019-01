Accueil > Agenda culturel > Concerts > VALERIYA - concert exceptionnel

En février 2019, les plus belles scènes de concert de Vienne, Paris et Milan accueilleront le programme tant attendu de concerts anniversaire « Vers le soleil » de la très élégante chanteuse russe Valeriya.

Valeriya est lauréate de 13 prix « Grammophone d’or », quatre prix « Muz-TV » (« Meilleure interprète 2004 », « Meilleure interprète 2010 », « Meilleure vidéo 2014 », « Meilleure interprète de la décennie 2015 ») et de deux récompenses MTV Russia Music Awards. Elle a obtenu 13 fois le prix de la « Chanson de l’année ».

Le secret du succès des concerts de Valeria ? En plus de magnifiques chansons (son répertoire est constamment enrichi de nouveaux hits) et d’une tessiture de deux octaves et demi, elle offre à ses spectateurs un show inoubliable. Le metteur en scène de son spectacle « Vers le soleil », le talentueux Andreï Sytchev, a su donner vie aux meilleures idées de Valeria. Des décors imposants, du style, des effets 3D, des costumes somptueux et une mise en scène de génie – tout cela touche les spectateurs au plus profond.

Le spectacle « Vers le soleil » confirme une fois de plus que Valeria n’a pas d’égal parmi les divas de la pop contemporaines ! Son interprétation puissante est mise en valeur par l’accompagnement instrumental, qui lui donne encore plus de profondeur. « Vers le soleil » a été créé pour accompagner l’album du même nom de Valeria, dont la sortie a eu lieu le 5 décembre 2017. Les spectateurs auront ainsi la possibilité d’apprécier le talent, la beauté et l’énergie de la chanteuse. A l’occasion de son concert, Valeria interprétera ses nouvelles chansons, mais aussi ses succès des années passées. La chanteuse prépare aussi de nombreuses surprises et des cadeaux musicaux à ses fans !

« Nous sommes des enfants de la Terre qui se lèvent vers le Soleil à la recherche de l’amour infini ! »

Valeria (Alla) Iouriévna Perfilova, née le 17 avril 1968 à Atkarsk, dans l’oblast de Saratov, est une chanteuse russe (contralto). Elle est faite « Artiste émérite de la Russie » le 25 octobre 2005 et « Artiste du peuple de la Fédération de Russie » le 9 avril 2013.

Casino de Paris

16 rue de Clichy, 75009 Paris

Métro : Trinité

Tarifs : de 55 à 115 €

Réservations : +33 6 16 12 63 55