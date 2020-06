Accueil > Voyage en Russie > Moscou et les environs > VDNKh - Centre panrusse des expositions

Le Centre panrusse des expositions (en russe : Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), Vserossiski Vystavotchny Tsentr, VVTs), plus connu sous l’ancien nom VDNKh, est une foire-exposition commerciale permanente à Moscou, dans le nord-est de la ville, dont la construction a débuté en 1934.

A l’origine, le parc était consacré aux succès de l’agriculture soviétique, il est devenu ensuite le parc "d’exposition des réalisations de l’économie nationale" (VDNKh), puis en 1992, il devient le "Centre panrusse des expositions".

Le parc de l’exposition est un immense massif de verdure avec des plans d’eau, de nombreux cafés et restaurants, c’est un lieu de repos apprécié des moscovites. Les 80 pavillons racontent les réalisations soviétiques dans les divers domaines. Au milieu du parc se dresse le grandiose monument érigé en 1964 en l’honneur des grandes réalisations spatiales soviétiques.

Sa superficie comprenant bâtiments, fontaines, sculptures et espaces verts s’étend sur environ 325 ha ! Le complexe avoisine le Jardin botanique de Moscou et le parc du domaine Ostankino.

Le parc VDNKh renouvelle constamment ses expositions, vous y trouverez aussi le Musée des cosmonautes, la célèbre statue de l’ouvrier et de la kolkhozienne, un théâtre, un aquarium, un skate-parc, des attractions pour les enfants, des kiosques pour se restaurer ou acheter des souvenirs, etc...

VDNH AUJOURD’HUI, C’EST :

Parc paysager, parc artisanal, parc du savoir, EXPO, cité des musées, futur parc, parc Ostankino.

30 millions de visiteurs par an

350 congrès par an

325 hectares de superficie totale

49 sites du patrimoine culturel

Plus de 100 expositions par an.

VDNKh

Ouvert de fin avril à fin octobre

Krasnoarmeyskaya Ulitsa, 11, Moskva, 125167

Téléphone : 8 (495) 411-96-99

Métro VDNKh

Autobus 24, 76, 85, 637

Trolleybus 13, 36, 69, 73

Horaires :

vendredi 09:00–18:00

samedi Fermé

dimanche Fermé

lundi 09:00–18:00

mardi 09:00–18:00

mercredi 09:00–18:00

jeudi 09:00–18:00

Voir le panorama du VDNKh

18/03/2001