VIIème Festival « Soirées du cinéma russe de Bordeaux »

Film « Le chat et la renarde »

Réalisation : Konstantin BRONZIT (Константин БРОНЗИТ)

Production : Studio d’animation Pilot, Melnitsa, Russie, 2004, 13 mn - Couleur, animation

Un chat abandonné par son maître dans les bois fait connaissance avec une renarde.

Pour obtenir d’elle le gîte et le couvert, il lui fait croire qu’il est le gouverneur de Sibérie.

Film « Au bout du monde »

Réalisation : Konstantin BRONZIT (Константин БРОНЗИТ),

Production : Studio de films d’animation "Melnitsa", Russie, 2014, 4 mn

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, elle balance alternativement de droite à gauche au grand dam de la famille de paysans qui l’occupe.

Film « Nous ne pouvons pas vivre sans le cosmos »

Réalisation : Konstantin BRONZIT (Константин БРОНЗИТ),

Production : Studio de films d’animation "Melnitsa", Russie, 2014, 4 mn

Deux amis rêvent d’aller dans le cosmos et font tout pour atteindre leur but. Mais le film ne parle pas seulement du cosmos et des rêves... La complicité est mise en avant, l’entraide, mais aussi le rêve d’un destin.

En présence du réalisateur des films d’animation, lauréat d’OSCAR Konstantin BRONZIT

Konstantin Bronzit est né le 12 avril 1965 à Saint-Pétersbourg. En 1983, il termine ses études à l’Académie des Beaux-Arts et, de 1985 à 1990, il collabore comme animateur dans un studio de film de sciences populaires. C’est dans ce studio qu’il crée son premier court-métrage, Le rond-point. Depuis 1988, il montre un fort intérêt pour l’illustration destinée à des revues et des journaux russes. En 1994, il reçoit son diplôme de Hautes Études de scénariste et metteur en scène avec Fjodor Khitruk à Moscou. Son film le plus connu, Au bout du monde, est réalisé au Studio Folimage. Il est à noter également que Konstantin Bronzit est membre des académies de cinéma russe, français et américain.

Du 29 novembre au 4 décembre 2017

Cinéma Le Festival

151 Boulevard Albert 1er, 33130 Bègles

Téléphone : 09 51 99 04 80

Prix des places

UTOPIA, IJBA, Maison de l’Autre : Tarif Unique 4 €

IJBA (club des enfants) : Tarif individuel 10 €/ Tarif Groupe 8€

Université de Bordeaux - Campus Bastide/ Lycée Camille Jullian : Tarif Unique 4 €

Soirée « Cinéma Délicieux » au Café Français : Tarif Unique 60 € (Diner et animation musicale)

