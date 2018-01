Vadim Piankov - "Le vol arrêté. Moscou-Luxembourg"

Le nom de Vladimir Vyssotski est une référence incontournable de la culture soviétique et russe de la fin du XXe siècle. Il est devenu largement connu pour ses chansons dont les textes en langage populaire évoquaient, souvent sous l’angle humoristique, des sujets quotidiens et éternels, historiques, sociaux et politiques. Il fut également un brillant acteur de scène et d’écran. Bien que son œuvre ait été largement ignorée par les autorités soviétiques officielles, il a atteint une renommée remarquable encore de son vivant. Près de 40 ans Vyssotski n’est plus avec nous. Toutefois, ses chansons, poèmes et rôles vivent toujours, et son phénomène continue d’exercer une grande influence sur un nombre de musiciens et d’acteurs russes. Dans le monde francophone, sa gloire peut être comparée à celles de Jacques Brel et de Georges Brassens.

Le poète et barde Vadim Pyankov interprétera une sélection des chansons de Vladimir Vyssotski en russe et en français et vous invite à découvrir son œuvre et à partager sa passion pour l’héritage artistique de son grand prédécesseur.

Vadim Piankov

Vadim Piankov est né à Krasnodar, la capitale du Sud de la Russie. Il entame sa carrière artistique dans la ville de Saratov où il faits les premiers pas sur les planches. Ensuite, il part à la conquête de la capitale pour rentrer dans la meilleure école de cinéma en Russie, le VGIK. Et c’est durant cette période qu’il découvre l’œuvre de Jacques Brel qui a bouleversé son existence et lui a ouvert un nouveau monde poétique. C’est grâce à ces chansons que Vadim devient francophone et francophile. Il fait ses premières traductions de Brel et les chante devant des spectateurs intrigués sur l’Arbat, la célèbre rue d’expression artistique au centre de Moscou. Cette expérience lui permet de développer son talent d’interprète, de rencontrer de nouveaux publics. Plus tard, il décide de partir à la découverte de la Belgique. Il débarque dans les cafés chantants de Bruxelles, aborde les scènes des théâtres belges où il interprète les chansons de son idole qui portent l’empreinte de son âme profondément slave faisant références aux cultures russe et francophone. Il ne pouvait passer inaperçu. En 1999, la chaîne de télévision belge RTBF le choisit comme interprète de la chanson de Brel, « Ne me quitte pas », dans l’émission « Chanson du siècle ». Le répertoire de Vadim Piankov s’enrichit en permanence. Il enregistre des disques d’après les œuvres de Musset, Aragon, Nerval, Verlaine, Cocteau, Eluard, Apollinaire, Brassens et Barbara, Vissotsky et Okoudjava aussi bien que ses propres textes et traductions ... Aujourd’hui, il poursuit sa route qui passe souvent par Moscou, Bruxelles et Paris, mais ne s’arrête pas là....

Le concert est organisé en coopération avec l’ASBL "VIA INSPIRATION".