Vassia Lojkine

Je suis né le 18 août 1976 à Solnechnogorsk. Où je vis jusqu’à ce jour.

J’aime beaucoup dessiner. Je peins principalement des animaux - des chats, des lièvres et des anthropoïdes. Il arrive aussi que je représente des ours, des éléphants et des chevaux.

Je n’aime pas les généralisations dans les œuvres, donc dans mes peintures tout spécialement - si, par exemple, un survivant de l’esprit grand-mère anthropoïdes avec une hache, c’est ce qu’elle est, et non une sorte d’image collective, une métaphore ou une autre merde.

En tant qu’artiste (dans le grand sens du terme, bien sûr, parce que je ne peux pas dessiner), je ne suis pas très intéressé par la réalité environnante. J’imagine un fabuleux monde imaginaire.

Parfois, c’est un monde de psychoses et toutes sortes de conditions aux limites, parfois c’est effrayant, mais c’est quand même un conte de fées avec une bonne fin. En général, récemment, j’essaie de faire plus que quelque chose de positif, quelque chose qui provoquerait des émotions positives.

Je suis aussi auteur et interprète de mes chansons, mais c’est une histoire à part, parce que je n’ai pas d’ouïe, je ne connais pas la musique, je ne peux pas jouer d’instrument de musique.

Oui, en plus, je ne prononce pas la lettre "P" (et après j’ai fait une fausse mâchoire - aussi la lettre "C"), pour que mon chant comprenne quoi. Eh bien, d’accord.

Ce site a été créé afin de profiter de mes photos. Ce n’est pas un magasin en ligne, mais un musée, si vous voulez. Ou un entrepôt.

Mais si soudainement vous avez besoin de me dire quelque chose, demandez ou soudainement vous voulez acheter, échanger de moi une image, ou quelque chose d’autre, alors vous pouvez m’appeler au +7 (925) 360-13- 80 ou écrivez à kudelin-alex@mail.ru.

Ou vous pouvez me trouver dans LJ, sur facebook ou vkontakte. Eh bien, pour les plus avancés, théoriquement, vous pouvez trouver dans Odnoklassniki, mais c’est pour vous.

C’est tout pour le moment. Je te souhaite une bonne santé et un bonheur personnel. Et un ciel paisible sur votre tête.

Vasya Lozhkin.