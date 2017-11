Vente aux enchères numismatique

Le catalogue l’enchère numismatique vendredi 1er décembre rassemble, outre

monnaies grecques antique, celtes, république et empire romain, byzantines, une sélection de somptueuses monnaies médiévales françaises, une rare série Napoléon III, mais également un beau monnayage de Monaco de France et d’Italie, les monnaies du monde et les médailles seront excellemment représentées.

Nous avons sélectionné pour vous les les monnaies et médailles de Russie :

1404. Elisabeth (1741-1761). Rouble 1754, C ?? IM Saint-Pétersbourg. Av. Tête couronnée à droite. Rv. Aigle impériale bicéphale couronnée. Diakov 1679, Bit. 277. PCGS MS 62. Superbe 2.000 €

1405. Catherine II (1762-1796). 10 roubles 1764, Saint-Pétersbourg. Av. Buste couronné à droite. Rv. Ecussons couronnés de Moscou, Kazan, Sibérie et Astrakhan disposés en croix, au centre l’Aigle impériale. Diakov. 46, Fr. 129a. PCGS MS 62. Rarissime dans cette qualité, Superbe à Fleur de coin 25.000 €

1406. Catherine II (1762-1796). 10 roubles 1768, Saint-Pétersbourg. Av. Buste couronné à droite. Rv. Ecussons couronnés de Moscou, Kazan, Sibérie et Astrakhan disposés en croix, au centre l’Aigle impériale. Diakov. 190, Fr. 129. 13,08 grs. Petite rayure à l’avers, TB à TTB 5.000 €

1407. Catherine II (1762-1796). 10 roubles 1769/8, Saint Pétersbourg. Av. Buste couronné à droite. Rv. Ecussons couronnés de Moscou, Kazan, Sibérie et Astrakhan disposés en croix, au centre l’Aigle impériale. Diakov. 221, Fr. 129a. Variété rare, TTB à Superbe 8.000 €

1408. Catherine II 1762-1796). 5 roubles 1765, Saint-Pétersbourg. Av. Buste couronné à droite. Rv. Ecussons couronnés de Moscou, Kazan, Sibérie et Astrakhan disposés en croix, au centre l’Aigle impériale. Diakov. 79, Fr. 130a. PCGS AU 53. Rare, presque TTB 2.000 €

1409. Alexandre Ier (1801-1825). Rouble 1823, Saint Pétersbourg. Av. Aigle impériale. Rv. Inscription sous une couronne. Bit. 137. 20,32 grs. TTB 200 € RUSSIE 451

1410. Alexandre Ier (1801-1825). Module de 5 francs 1814 en argent, Paris. Av. Monogramme d’Alexandre I. Rv. Trois fleurs de lis au centre dans un cercle en relief. Maz 766a. 25 grs. PCGS SP 62. Superbe 2.500 €

1411. Alexandre Ier (1801-1825). Module de 2 francs 1801 en argent Paix et amitié entre la France et la Russie, Paris. Av. Coq. Rv. Légende. Maz 589 10 grs. PCGS SP 62. Rare, Superbe 1.500 €

1412. Alexandre Ier (1801-1825). Module de 2 francs 1814 en argent, Paris. Av. Monogramme d’Alexandre I. Rv. Trois fleurs de lis au centre dans un cercle en relief. Maz 768. 10 grs. PCGS SP 63. Superbe à Fleur de coin 1.000 €

1413. Alexandre Ier (1801-1825). Occupation de la Pologne. 50 zlotych 1817, Varsovie. Av. Tête nue à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 105. Bit. 804. PCGS AU 58. Rare dans cette qualité, Superbe 4.000 € RUSSIE 452

1414. Nicolas Ier (1825-1855). Occupation de la Pologne. 50 zlotych 1829, Varsovie. Av. Tête laurée à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 109. Bit. 978. PCGS AU 58+. Rare dans cette qualité, petit choc sur la tranche, Superbe 3.000 €

1415. Alexandre II (1855-1881). 5 roubles 1859, Saint-Pétersbourg. Av. Aigle impériale couronnée. Rv. Valeur et légende circulaire. Fr. 163. 6,55 grs. PCGS MS 61. Superbe 700 €

1416. Alexandre III (1881-1894). 10 Roubles 1894 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 167. 12,9 grs. PCGS AU 53. TTB 2.000 €

1417. Alexandre III (1881-1894). 5 roubles 1889 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 168. 6,44 grs. TTB à Superbe 400 € RUSSIE 453

1418. Alexandre III (1881-1894). 5 roubles 1889 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 168. 6,45 grs. PCGS MS 62. Superbe 400 €

1419. Alexandre III (1881-1894). 5 roubles 1890 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Bit 35, Fr. 168. 6,44 grs. Superbe 300 €

1420. Alexandre III (1881-1894). Rouble 1886 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Bit 60. 16,98 grs. PCGS AU 58. TTB à Superbe 300 €

1421. Alexandre III (1881-1894). Rouble 1893 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à droite. Rv. Aigle impériale couronnée. Bit 77. PCGS Genuine - UNC Details. Assez rare, léger nettoyage, TTB à Superbe 500 €

1422. Nicolas II (1894-1917). 15 Roubles.1897 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à gauche. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 177. 12,90 grs. PCGS MS 63. Superbe 500 €

1423. Nicolas II (1894-1917). 7-1/2 Roubles 1897 A ?, Saint-Pétersbourg. Av. Tête à gauche. Rv. Aigle impériale couronnée. Fr. 178. 6,44 grs. PCGS MS 63. Rare dans cette qualité, Superbe 400 €

1424. Nicolas II (1894-1917). Rouble 1896. Av. Tête à gauche. Rv. Sceptre et épée couronnés. Km. Y60, Dav. 294, Bitkin 322. 19,97 grs. Nettoyée, sinon Superbe 200 €

1425. Alexandre Ier (1801-1825). Médaille militaire en or 1807, par C. Leberecht. Av. Tête nue à droite. Rv. Légende en 4 lignes dans une couronne. Diakov. 319.1. 28 mm, 13,25 grs. Rare, TB 3.000 € RUSSIE 455

1426. Nicolas II (1894-1917). Médaille en or 1894, célébrant le mariage du Tsar et de la Tsarine Alexandra Feodorovna, par A. Vasyutinsky. Av. Bustes accolés à gauche . Rv. Le Tsar et la Tsarine dans l’église du Palais d’Hiver. Diakov 1164. 71 mm, 271,92 grs. Rarissime, légères traces de monture, sinon TTB à Superbe 50.000 €