Veronika Bulycheva

Originaire de ce pays que l’on considère comme limite naturelle entre l’Europe et l’Asie, Veronika garde en elle ce trait d’union artistique qui permet de retrouver l’intimité et l’émoi d’un univers poétique commun.

À travers ses chansons, Veronika invite à plonger au coeur de cette Russie, belle et complexe. Un univers sensible, qu’elle ouvre avec bienveillance et hospitalité, en mêlant russe et français. Un voyage au sein de l’âme slave, où l’on sait rire d’un drame autant qu’en pleurer, et que l’on porte longtemps en soi. Dans ce voyage l’accompagne Alexandre Berlin au violon.

Romance…

Divine, belle et incroyable, fascinante et passionnée, séduisante et inspirante, excitante et pacifiante, curative et fragile ... Une grande majorité des romances sont consacrées à un thème important - l’Amour. Le but principal du compositeur est toujours d’exprimer avec la plus grande sensibilité l’intention du poète et de renforcer le ton émotionnel de la musique.

La popularité de la romance ne diminue pas avec le temps ; on l’écoute et on l’aime autant aujourd’hui qu’il y a 100 ans. Mais elle ne serait plus là sans des interprètes remarquables transmettant à nos cœurs l’émotion et la profondeur des sentiments.

DATE : Vendredi 5 octobre 2018

LIEU : L’éolienne (Marseille 13001)

HORAIRE : 20h

TARIF : 10€

