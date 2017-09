Veronika Bulycheva...

Originaire de l’Oural (Russie), elle nous emmène dans son univers poétique au fil de son histoire avec un répertoire de chansons issues de ses deux derniers albums "SPACIBA, merci" et "De tout cœur" (ArtService).

L’étonnante combinaison de la musique classique et de la palette vocale de Veronika, qui donnent vie aux images de la poésie entre le folklore et la variété, la chanson à texte et l’art lyrique, une bouffée d’air frais sur des thèmes familiers.

Elle devient source des rêves, ruisseau de poésie, torrent de passion, lac de quiétude, mer de sagesse, instants de folies ! Dans ce voyage l’accompagne Kouzma Ignatenko au violon.

Presse

"Une fois entendue, impossible de l’oublier. Sa voix tantôt déchirante, tantôt douce, ses chansons parfois profondément tristes se varient avec celles d’un humour espiègle, sa communication avec le publique d’une facilité incroyable !" PERSPECTIVE.

"C’est, world, c’est trad, mais tellement neuf que l’on ne peut qu’être immédiatement séduit et a jamais conquis." LIBERATION.