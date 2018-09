Accueil > Agenda culturel > Concerts > Veronika Bulycheva

À travers ses chansons, Veronika invite à plonger au cœur de cette Russie, belle et complexe. Un univers sensible, qu’elle ouvre avec bienveillance et hospitalité, en mêlant russe et français.

Un voyage au sein de l’âme slave, où l’on sait rire d’un drame autant qu’en pleurer, et que l’on porte longtemps en soi. Dans ce voyage l’accompagne Alexandre Berlin au violon.

Participation aux frais : 14€

Adhérents : 12€

Renseignements et réservations :

04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68