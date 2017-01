Veronika Bulycheva : Nouvelle Romance Russe Loubov...

L’étonnante combinaison de la musique classique et de la palette vocale de Veronika, qui donnent vie aux images de la poésie entre le folklore et la variété, la chanson à texte et l’art lyrique, une bouffée d’air frais sur des thèmes familiers.

Elle devient source des rêves, ruisseau de poésie, torrent de passion, lac de quiétude, mer de sagesse, instants de folies ! Dans ce voyage l’accompagne Kouzma Ignatenko au violon.

« Une fois entendu, impossible de l’oublier. Sa voix tantôt déchirante, tantôt douce, ses chansons parfois profondément tristes se varient avec celles d’un humour espiègle, sa communication avec le publique d’une facilité incroyable ! »

PERSPECTIVE (journal franco-russe)

« C’est, « world », c’est « trad », mais tellement neuf que l’on ne peut qu’être immédiatement séduit et à jamais conquis »

LIBERATION

« Une virtuosité vocale éblouissante, ainsi que des textes originaux, poétiques et humoristiques »

NOUVELLES, Geneve-CH

« Au fil du concert, Véronika traduit et explique ses chansons avec humour, gentillesse et un grand professionnalisme »

OUEST-FRANCE

« Les chansons de Véronika Bulycheva sont des miroirs. Miroirs sonores dans lesquels se superposent les reflets d’une âme russe et d’une âme française, l’une riant de l’autre sans pouvoir s’en défaire »

(Stéphanie TESSON)

Vendredi 24 février 2017 à 20h

Veronika Bulycheva – chant, guitare

Kouzma Ignatenko – violon

Adresse :

Espace Ararat

11 rue Martin Bernard

75013 PARIS

Métro : Place d’Italie / Tolbiac

Téléphone : 09 83 80 55 66.