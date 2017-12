KEDROFF BALALAÏKA TRIO La magie de la balalaïka Nicolas Kedroff, Gaspard Panfiloff, Florian Vella La balalaïka est le symbole musical de la Russie. Petit instrument de musique triangulaire à trois cordes, son jeu est surprenant et fascinant. Avec sa riche palette de sonorités et son caractère uniques, il exprime la gaieté et la mélancolie du peuple russe. Créé en 2010 par Nicolas Kedroff, balalaïkiste de réputation internationale, le KEDROFF BALALAÏKA TRIO est l’une des rares formations du genre existant hors Russie.

Ses partenaires comptent parmi les meilleurs représentants du style instrumental traditionnel russe en France : Gaspard Panfiloff, le nouveau talent français de la balalaïka, et le talentueux guitariste Florian Vella.

Composé de l’association magique de deux balalaïkas solistes dites "primas" (la soprano de la famille des balalaïkas) et d’une guitare, ses douze cordes ont déjà fait vibrer les cœurs de nombreux auditeurs dans les salles et églises de France, ainsi que dans quelques festivals internationaux.

Francis Cabrel, notamment, fut séduit par l’ensemble. Le répertoire du Trio Kedroff est principalement composé d’oeuvres et arrangements de concerts de mélodies populaires russes, par de grands noms de l’instrument tel que Andreev, Troyanovsky et Chalov.

VOIX ORTHODOXES - TRIO KEDROFF/CHERSONESE

Musique classique

LE DIMANCHE 17/12/2017 À 16H00 - EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE - PARIS 04

Adresse :

Paroisse Catholique Saint Louis en l’Ile

3 Rue Poulletier, 75004 Paris