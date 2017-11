Vos derniers messages

Vous nous écrivez régulièrement et c’est à chaque fois avec joie et émotion que nous lisons vos messages. Merci à vous ! Nos antennes ne sont pas orientées vers une seule et unique direction mais dans TOUTES les directions, y compris vers l’Est... La Russie est un Grand pays ! Continuez à écrire, nous publierons vos messages ici. Encore merci à vous !

Chris (02/11/17 - Bouches-du-Rhône)

Comme Aurore dans le dernier bulletin je souhaite un rapprochement avec la Russie. Je suis fatigué de cette colonisation culturelle des Anglo-Saxons. On ne peut regarder la TV, écouter la radio, sans être inondé de films, de séries ou de chansons en anglais. Même les pubs à la TV sont maintenant en anglais. Je ne parle pas des accords de libre échange !...A quand quelques chansons, films ou series russes ?

Je connais la langue russe, pas parfaitement mais assez pour, grace à Internet, regarder et apprécier des films, des séries russes et écouter des chansons populaires. J’ai 84 ans et j’ai connu l’URSS. Les échanges n’étaient pas faciles à l’époque.

Maintenant, on a la chance de pouvoir profiter des productions de qualité de la Russie et je souhaite que la collaboration entre nos deux pays s’accélère par delà les convictions et problèmes politiques.

On met toujours en avant que les Américains sont venus nous libérer, mais on oublie toujours le lourd tribu que les Russes ont payé pour que le nazisme soit vaincu.

С дружеским приветом.

Aurore (01/11/17) - Deux-Sèvres

J’aimerais qu’un rapprochement s’effectue entre l’Europe et la Russie car ces 2 grands ensembles ont bien plus à y gagner qu’à y perdre ; L’Europe peut insuffler à la Russie un souffle libéral et la Russie a un poids politique que l’Europe a bien du mal à faire émerger vis-à-vis par exemple des Etats-Unis qui commercialement cherche à taxer les européens. Je cherche à apprendre le russe pour mieux comprendre ce pays et ce peuple qui a souffert. Cela dit il a toutes les potentialités pour s’en sortir. Il faut beaucoup dialoguer pour trouver des solutions pacifiques et convenables.