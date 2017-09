...ainsi que dans l’univers des fabliaux populaires du Moyen-Age : les trois voeux gâchés d’un couple de bûcherons…

Dès 5 ans, 55 mn

Du 23 au 27 octobre à 10h30 et 14h30 - dimanche 29 à 15h

Écoles : jeudi 19 à 10h et 14h - vendredi 20 à 10h

Cette création est née d’une rencontre artistique et d’un désir commun de faire revivre les contes et les légendes qui ont bercés notre enfance. Dans ce voyage féerique s’entremêlent danses, ombres chinoises, fabliaux et contes russes…

VOYAGE AU PAYS DES CONTES

Cie Les enfants de la Lune

G. Hilaire et G. Roqueplo

Contes, chants et danses, Russie et Tradition médiévale occidentale.