Выставка Ашота Хачкаляна - "Persona Grata"

Название : Persona Grata

Художник : Ашот Хачкалян (Армения)

Место : Galerie de l’Est, 5 rue des Domeliers, 60200 Compiègne, France

Даты : 7 сентября - 6 октября

Выставка «Персона Грата» - это повествование, представляющее нашему вниманию калейдоскоп персонажей с их эмоциями, устремлениями и сомнениями.

Образ человека в творчестве Ашота Хачкаляна символичен и является самым универсальным и понятным средством общения художника.

С присущей ему иронией, художник показывает нам свойства сложной человеческой натуры: честь, смелость, гордость, но также и тщеславие, преданность и непостоянство, любовь и долг.

Встреча с Ашотом Хачкаляном и вернисаж выставки пройдет в пятницу 7 сентября с 17 до 20 часов.

Вход свободный

Галерея работает со вторника по пятницу с 14 до 19 часов и в субботу с 10 до 19 часов.

Galerie de l’Est

5 rue des Domeliers

60200 Compiègne, France

Дополнительная информация : +33617892545