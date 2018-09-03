Выставка Ашота Хачкаляна - "Persona Grata"

Название : Persona Grata
Художник : Ашот Хачкалян (Армения)
Место : Galerie de l’Est, 5 rue des Domeliers, 60200 Compiègne, France
Даты : 7 сентября - 6 октября
Выставка «Персона Грата» - это повествование, представляющее нашему вниманию калейдоскоп персонажей с их эмоциями, устремлениями и сомнениями.
Образ человека в творчестве Ашота Хачкаляна символичен и является самым универсальным и понятным средством общения художника.
С присущей ему иронией, художник показывает нам свойства сложной человеческой натуры: честь, смелость, гордость, но также и тщеславие, преданность и непостоянство, любовь и долг.
Встреча с Ашотом Хачкаляном и вернисаж выставки пройдет в пятницу 7 сентября с 17 до 20 часов.
Вход свободный
Галерея работает со вторника по пятницу с 14 до 19 часов и в субботу с 10 до 19 часов.
Galerie de l’Est
5 rue des Domeliers
60200 Compiègne, France
Дополнительная информация : +33617892545