Week end Russe au Moulin d’Andé

Samedi 19 mai

19h - Soirée cabaret russe

Avec Bielka et Souliko : chant et guitare

Kathou Mondoloni : chant et guitare

Pétia Jacquet Pritkoff : balalaïka

Oleg Ponomarenko : chant et guitare

Alexandra Magin : danse

Soirée complète avec apéritif, concert et dîner 55 €

Dimanche 20 mai

11h30 - Conférence " Diaghilev et les ballets russes "

De Jean-Bernard Cahours d’Aspry

Illustrée par des affiches originales prêtées par l’association " Pour un musée de la danse ".

Entrée libre

Déjeuner 20 €

15h - Concert Rachmaninov

Suite N°1 pour deux pianos avec Gabriella Torma et Justine Verdier

Sonate pour violoncelle et piano avec Marc Drobinsky, violoncelle et Justine Verdier, piano

Concert 18 €

Forfait week-end du samedi après-midi au dimanche

après-midi (soirée cabaret, nuit en chambre double,

conférence, déjeuner et concert ) : 130 € par personne

(160 € en chambre individuelle).

Adresse

Moulin d’Andé

65 rue du Moulin

27430 Andé

02 32 59 90 89