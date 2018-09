Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Personnalités > Zaïtsev Andreï

Andreï Zaïtsev est né le 17 septembre 1975 à Moscou. Diplômé de la Faculté de journalisme de l’Université de Moscou et de la classe d’Alexandre Mitta aux Hautes Etudes de Mise en Scène et de Script.

Diplômé également en mise en scène de fictions et de documentaires.

Deux fois lauréat du Golden Globe Eagle de l’Académie Nationale de Cinéma et de Sciences de Russie et du Laurel Branch Award du film documentaire et de la réalisation télévisuelle.

Récompensé en 2012 par le gouvernement de la Fédération de Russie pour son action culturelle.

Directeur des Studios September spécialisés en programmes de télévision, documentaires et films de fiction.

Filmographie

2000 - My House, 23 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2002 - Gleb, 52 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2006 - La Pancarte, 32 min., fiction - réalisateur, scénariste, producteur

2010 - Victor Astafyev. Le Joyeux soldat, 42 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2011 - Les Désœuvrés, 93 min., fiction - réalisateur, scénariste, producteur

2013 - Un Pont au-dessus des abysses, 18x26 min., documentaire - réalisateur, producteur

2014 - Ma grande guerre, 5x39 min., série documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2016 – 14 ans, Premier Amour - réalisateur, scénariste, producteur.