Le Chœur a été créé par V. Dachkovsky et T. Mynbaef. Il a été ensuite dirigé par Boris Abalyan, Dmitry Smirnov et F. Melykov. Depuis 2002, il est dirigé par le compositeur et chef de chœur Serguey Ekimov.

Le Chœur a remporté les grands Prix des Concours de Saint-Pétersbourg en 2005, Moscou en 2008 et Tallinn en 2012.

Il a été également Premier Prix des Concours Internationaux de Lettonie en 2004, Estonie en 2009 et Pologne en 2010 et au niveau national de Saint-Pétersbourg en 2011.

Le chœur a donné des concerts dans la Laure de Kiev et dans la Grande Salle de la Philharmonie de la capitale ukrainienne.

Il s’est produit à l’église de la fameuse Galerie Zourab Tsereteli à Moscou, ainsi que dans la Salle d’Etat de Concert « Estonie » à Tallinn.

Aujourd’hui le chœur donne de nombreux concerts sur les meilleures scènes de Saint-Pétersbourg, que ce soit a cappella ou accompagné par des orchestres prestigieux de la Capitale des Tsars.

Infos

LE CHŒUR RIMSKY-KORSAKOV DE SAINT-PÉTERSBOURG (Voix de femmes)

Direction : Direction : Serguey EKIMOV

Programme : Noël à Saint-Pétersbourg : Liturgie, chœurs orthodoxes et chants traditionnels de noël russes.

BRUNOY (91) samedi 10 décembre 2016 à 20h30 en l’Église Saint-Médard (1 rue Montmartel) - (Tarif 19 € / 16 € - Frais de rés. en sus)

Info et rés. : 01 60 46 94 35

Maison de la presse (6, Grande rue).

MAISONS-ALFORT (94) vendredi 23 décembre 2016 à 20h00 en l’Église Notre-Dame du Sacré Coeur (41 rue Cécile) - (Tarif 19 € / 16 € - Frais de rés. en sus)

Info et rés. : 01 60 46 94 35

Librairie Delord (77, Av. Ch. de Gaulle)

Librairie Espace Détente (54 bis Av. G. Clémenceau).

PARIS (75) samedi 24 décembre 2016 à 15h00 en l’Eglise Réformée des Batignolles - (Tarif 3)

PARIS (75) dimanche 25 décembre 2016 à 16h00 en l’Église Saint-Louis-en-l’Ile - (Tarif 4)

PARIS (75) vendredi 30 décembre 2016 à 16h00 en l’Église Saint-Louis-en-l’Ile - (Tarif 3)

PARIS (75) samedi 31 décembre 2016 à 17h00 au Temple de l’Oratoire du Louvre - (Tarif 3)

PARIS (75) samedi 31 décembre 2016 à 20h30 en l’Église Saint-Louis-en-l’Ile - (Tarif 5).

PARIS (75) dimanche 1er janvier 2017 à 15h00 en l’Église Saint-Louis-en-l’Ile - (Tarif 3)

PARIS (75) dimanche 1er janvier 2017 à 17h30 en l’Église Saint-Louis-en-l’Ile - (Tarif 4).