Dans un décor à mi-chemin entre bric-à-brac de grenier et foire à la ferraille, les Semianyki racontent les déboires d’une famille totalement déjantée, qui tente de survivre dans une Russie déglinguée.

Sans jamais prononcer un mot, sur un rythme effréné et avec une formidable science du burlesque, la troupe dessine un monde où l’absurde est roi, mais où la magie est toujours prête à renaître.

Ils s’y font les blagues les plus cruelles, s’adorent et s’entretuent, survivent avec une insolence réjouissante et, au passage, dressent un portrait acide et sans pitié de la société.

Un tourbillon règne sur le plateau dans un mélange de commedia dell’arte, de bouffonnerie slave, de mime à la française et d’art légendaire du clown populaire russe.

SEMIANYKI ( LA FAMILLE)

De et avec Olga Eliseeva, Alexandre Gurasov, Marina Makhaeva, Kasyan Ryvkin, Yulia Sergeeva, Elena Sadkova.

Horaires : jours de semaine et samedi à 20h, dimanche à 16h

Jours de relâche : 12, 19, 25 et 26 décembre.

Ouverture des portes 19h

1ère partie du spectacle 20h

Entracte 21h

2ème partie du spectacle 21h20.

DU 08/12/16 AU 31/12/16 - LA CIGALE - PARIS 18.

Adresse :

LA CIGALE

120 BOULEVARD DE ROCHECHOUART

75018 PARIS

01 49 25 89 99