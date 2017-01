Kazatchok, spectacle de chants, de danse et de musique

Vous plongerez dans un monde rempli d’émotions, serez bercés et animés par des mélodies, des chants et des danses pittoresques des Cosaques, ces gardiens de la steppe contre les invasions tatares. Les danseurs, les chanteurs et les musiciens de l’ensemble vous invitent à un voyage slave d’exception en Europe de l’Est.

Le spectacle en 2 parties séduira aussi bien les adultes que les enfants. Spectacle de chants, de danse et de musique haut en couleurs.

Buffet russe à l’entracte

Tarifs : 20 € , 15 € (membres de Linguarik, groupes, seniors, étudiants), 10 € (enfants)

Réservation : 06 31 89 97 50 / 06 21 88 43 81.

SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

(avec le soutien des associations Aprelik et Chitaïka)

ESPACE SAINT-PIERRE

121, Avenue Achille Peretti

92200 Neuilly-sur-Seine

(à deux pas du métro Sablons, ligne 1)

DIMANCHE 15 JANVIER À 16H00

FORUM ARMAND PEUGEOT

45, rue Jean-Pierre-Timbaud – 78300 Poissy

(à côté des gares routières, RER, SNCF).