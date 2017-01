Fête du Nouvel An, fameuse "Yolka" russe, pour les enfants avec Grand-père Gel et sa petite fille Snegourotchka : spectacle présenté par les élèves de Datcha Shkola, animations, jeux et concours, buffet et beaucoup d’autres choses...

Participation aux frais :

adultes - 6€

enfants - 5€

élèves de Datcha Shkola - gratuit

cadeau - 5€.

Samedi 14 janvier à 15h

Salle Frederic Mistral, Hôtel de ville

Place Gabriel Payeur, 13510 Éguilles.

Uniquement sur réservation :

04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68