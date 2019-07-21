Главная > Русская версия > Афиша > Открытый музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода-2019»

Хотите узнать, как выглядела традиционная русская одежда на Руси? Вам интересно, можно ли за одно занятие научиться играть на калюке и гуслях? А теперь хотите узнать, что же такое «калюка»? Или же хотите научиться гончарному делу и повторить знаменитую романтическую сцену из «Приведения» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях? А может, вас привлекают своим насыщенным вкусом русские пироги или сладким запахом медовуха?

Приехав на наш фестиваль, вы попадете в другую эпоху, в новый мир. Совершенно далекими и незнакомыми станут многоэтажные здания офисов и шумные улицы мегаполисов. Забудется привычная суетная жизнь городского жителя.

Наш Открытый музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода-2019», который состоится 20—21 июля в живописных окрестностях подмосковного города Зарайска, не только расскажет, но и покажет многогранность российской истории.

«Зарайская слобода» — это, в первую очередь, независимый музыкальный фолк-фестиваль, где молодые коллективы могут заявить о себе и выступить на большой сцене вместе с признанными мастерами жанра, где аутентичная русская музыка переплетается с современной.

Этот фестиваль вырос из концертной части крупнейшего в России фестиваля исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор». Интерес гостей и участников к фолк-музыке позволил создать новое отдельное направление. На сегодняшний день «Зарайская слобода» — один из самых крупных проектов в регионе по сохранению традиционной народной культуры. С 2018 года фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов. Только в прошлом году на нем было зарегистрировано более 100 музыкантов и около 11000 зрителей, в этом году эта цифра достигнет 20000! А в 2019 году, по мнению аналитического агентства «ТурСтат», «Зарайская слобода» была внесена в ТОП-3 летних этнофестивалей на открытом воздухе!

Помимо концертной программы в рамках фестиваля впервые пройдут мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах, а для тех, кто с головой хочет погрузиться в мир наших предков, пройдут интерактивные лекции о фольклорной традиции. Вы увидите представления народного ярморочного театра — кукольный театр «ПЕТРУШКА», драму «ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН», сыгранные балаганом «ПАПЬЕМАШЕННИКИ» из Санкт-Петербурга и ансамблем «Ромода». Выступления такого плана уникальны, застать их в театрах довольно трудно, однако 20—21 июля артисты соберутся из разных уголков страны и приедут на наш фестиваль специально, чтобы порадовать именно вас.

В течение двух дней 20 и 21 июля вас ждут специальная программа интерактивных музыкальных, ремесленных и игровых мастер-классов, творческих лабораторий как для взрослых, так и для активных и любознательных детей, а также фолк-спектакли «Царь Максимилиан» и «Петрушка», которые около трех веков пользовались на Руси огромной популярностью у людей всех возрастов и сословий.

Как пойдёт действие спектакля «Петрушка», неизвестно никому, даже кукольнику, который прячется в балагане. Каждый зритель, приблизившийся к ширме «Папьемашенников» ближе, чем на десять аршин, может стать участником событий. Такой живой подход нравится жителям нашей огромной страны, если судить по географии выступлений театра. «Папьемашенники» объездили пол-России, побывав в Москве и Мурманске, Новгороде и Ростове Великих, Тюмени, Перми, Томске и Омске, Казани, Калининграде и даже в поселке Умба на Кольском полуострове.

«ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН» — популярнейшая из самых известных и уникальнейшая из самых необычных народная драма — 21 июля в 14.30 на интерактивной площадке «Фолк-поляна». Как любой народный спектакль, драма интерактивна и вариативна — действующие лица переговариваются с хором, со зрителями, вовлекая их в свое действо. Определение «драма» здесь условно. Вся трагическая история разворачивается на фоне комичных сцен со стариком Маркушкой и его козой, бутафорским поединком Рыцаря-Исполина и Аники-воина, чествованием победителя романтично-фарсовым самоубийством палача Брамбеуса, песнями и плясками героев и хора.

20 июля у нас выступят гости из Венгрии — ансамбль «Берка» — проведут мастер-класс «Танцы на Дунае». Онипознакомят всех желающих с драйвовой хореографической традицией венгров «чанго». Современность этих фольклорных танцев подтверждается уже не одно десятилетие. В Венгрии функционируют вечерние клубы, где городская молодежь (студенты, клерки, госслужащие и т.п.) после рабочего дня «отрывается» исключительно под родные ритмы и музыкальные мелодии. Русская музыкально-хореографическая традиция будет представлена мастер-классами «Хороводы» и «Парные танцы». Гости фестиваля смогут убедиться, что хоровод для русских, как и для всех славян - не просто «групповой танец».

Самым необычным событием этого дня станет fasion-перформанс «ЭтноМодно». Он представляет собой показточных копий русских крестьянских костюмов с ручной вышивкой и ткачеством, а также современной одежды, где народные традиции подаются в обновленном ключе, вполне подходящем для городской улицы и даже офиса.

На главной сцене фестиваля будет проходить конкурс молодых российских фолк-группи ансамблей, которыепоборютсямежду собой за право называться лучшими. К участию в конкурсе приглашены музыкальные коллективы со всей России, из Донецкой народной республики, основой творчества которых служит народная музыка как в традиционном (аутентичном) звучании, так и в современной обработке.

21 июля состоится концертная программа победителей конкурса. В этот же деньдля любителей и профессионалов доцент Российской академии музыки имени Гнесиных С.Ю. Власова проведет творческую лабораторию «Голос» по особенностям певческих техникв архаичных восточнославянских традициях.

Концертная программа специальных гостей фестиваля ждет всех любителей музыки вечером 20 июля. На площадках фестиваля прозвучат и архаичный фольклор, и модная фолк- и этно-музыка в исполнении лучших артистов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На главной сцене выступят фолк-группа «ОТАВА-Ё» (Санкт-Петербург), этно-трио «ТРОИЦА» (Минск, Беларусь), фолк-группа «ПАРТИЗАН FM» (Москва), ансамбль «БЕРКА» (Будапешт, Венгрия), ансамбль русской традиции «РОМОДА» (Москва), ансамбль народной музыки и танца «ОТ-ТУДА» (Питер-Рига-Ровно-Москва), фолк-группа «AMANNA DORCHA» (Елец), фольклорный ансамбль «ВИНОГРАД» (Новомосковск) и другие.Коллективы стали желанными гостями по всему миру, включая и Европу, и Америку, и Азию. Ансамбли «РОМОДА», «БЕРКА» и «От-ТУДА» были отмечены дипломами лауреатов Международных фестивалей, проводимых европейскими консерваториями и академиями музыки в Германии, Франции, Польше, Венгрии, Нидерландах, Литве, Эстонии и США. А песня специального гостя фестиваля — фолк-группы «ОТАВА Ё» «Ой, Дуся, ой, Маруся» стала международным хитом. Клип на неё был назван лучшим музыкальным видео на кинофестивале в Нью-Йорке. Другой клип «Сумецкая» только на YouTube собрал свыше 14 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом среди российских фолк-видео.

Ну и в финале состоится самая любимая гостями часть, о которой мечтают не только дети, но и взрослые- праздничный фейерверк и завораживающее фаер-шоу.

Ожидается прибытие и VIP-гостей: министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, представителей посольств стран — участников фестиваля, представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также представителей администрации городского округа Зарайск.

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОДАРИТЬ СЕБЕ ДВА ДНЯ СЧАСТЬЯ НА ИСТИННОМ ПРАЗДНИКЕ ФОЛКА!

Даты проведения: 20—21 июля 2019 года.

Место проведения: Московская область, г.о. Зарайск, 1 км юго-западнее деревни Карманово, на правом берегу р. Осетр.

Координаты GPS: 54.708416, 38.836117

Возрастных ограничений нет. Вход СВОБОДНЫЙ.

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