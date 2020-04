7 prototypes de vaccins anti-Covid développés par l’Agence russe de biologie médicale

Accueil > Infos > Société > 7 prototypes de vaccins anti-Covid développés par l’Agence russe de biologie (...)

La directrice de l’agence, Veronika Skvortsova, a toutefois déclaré qu’un vaccin prêt à l’emploi pouvait être attendu au plus tôt dans 11 mois.

L’Agence fédérale russe de biologie médicale a développé sept prototypes de vaccins contre le nouveau coronavirus, a déclaré vendredi la directrice de l’agence, Veronika Skvortsova.

"À ce jour, l’Agence fédérale de biologie médicale a développé sept prototypes d’un vaccin génétiquement modifié assemblé à partir de protéines fusionnées, chacun ayant des épitopes, c’est-à-dire des parties qui interagissent avec le virus", a-t-elle déclaré dans une interview à la chaîne russe TV ChannelOne .

La tâche actuelle, selon elle, est de choisir parmi ces sept prototypes de vaccins les plus efficaces. "D’abord, cela se fait par le biais du régime de modélisation informatique. A partir de lundi, cela se fera au Centre de microbiologie du ministère russe de la Défense qui est certifié pour travailler avec des agents pathogènes biologiques de deuxième classe", a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois indiqué qu’un vaccin prêt à l’emploi ne pouvait être attendu au plus tôt dans 11 mois. "Nous prévoyons de terminer tous les tests d’ici juillet et de passer aux essais pré-cliniques. Nous prévoyons de passer aux première et deuxième phases d’ici la fin de l’année en cours - le premier trimestre de l’année suivante", a-t-elle noté.