8 mars - Journée internationale de la femme en Russie !

En Russie, la Journée de la femme est une importante fête nationale, une journée pour couvrir mères, épouses et petites amies, de bouquets, parfums et chocolats !

Le 8 mars en Russie est une aubaine pour les fleuristes qui devraient vendre quelques 20 millions de fleurs au cours de cette journée !

Le 8 mars 1910 lors d’un congrés à Copenhague, Klara Zetkin, leader du mouvement feministe a créé cette journée afin de revendiquer le droit au vote. Les femmes ont conquis l’égalité juridique et législative dans de nombreux pays, mais il reste à atteindre l’égalité dans les faits...

Le 8 mars 1857 les femmes de New-York ont protesté contre les mauvaises conditions de travail dans les fabriques de tissage.

Le 8 mars 1908, leurs petites-filles new-yorkaises ont protesté contre le travail infantile.

Le 8 Mars 1910 à Copenhague une confédération internationale de femmes socialistes de tous pays ont créé cette journée en vue de servir à la propagande du vote des femmes.

Le 8 Mars 1914 les femmes réclament le droit de vote en Allemagne et qu’elles obtiendront le 12 Novembre 1918.

Le 23 Février 1917 (calendrier Grégorien) correspondant au 8 Mars dans notre calendrier (Julien) à Saint Pétersbourg des ouvrières manifestent dans la rue pour réclamer du pain et le retour de leurs maris partis au front.

Au passage, l’ordonnance du 21 Avril 1944, accorde le droit de vote aux Femmes Françaises, qu’elles exerceront pour la première fois le 20 avril 1945 pour les élections municipales. (Un siècle de retard sur les hommes qui votent en France depuis 1848) - Le droit de se faire élire pour les femmes n’est que très théorique et symbolique en ces années la.

Le 8 Mars 1948 en France 100000 Femmes pour ce jour de gloire défilent à Paris de la République à la statue de Jeanne d’Arc. Dans de nombreuses villes de France cette manifestation est relayée (5000 femmes à LYON, 30000 à Marseille)

Les Américains essayent de récupérer la paternité de la date pour le Woman Day suite à une grève féminine du 8 Mars 1857, mais cette grève à New York est un mythe qui n’a jamais existé, mais ils se sont servis de ce mythe pour choisir la date du 8 mars.

Les Nations Unies ont commencé à observer la Journée internationale de la femme le 8 mars 1975.

Le 8 mars 1977, l’Organisation des Nations unies adopte une résolution enjoignant ses pays membres à célébrer une « Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix internationale » plus communément appelée par l’ONU « Journée internationale de la femme ».

En France c’est en 1982 que le gouvernement socialiste instaure le caractère officiel de la célébration de la journée de la femme le 8 Mars.

Le 8 Mars 1986, au Chili cette journée a fait l’objet d’une manifestation violemment réprimée et le même jour à Washington 100000 personnes manifestaient contre la volonté des conservateurs de supprimer le droit à l’avortement.

En 1998, en Union soviétique le 8 mars est choisi pour lancer le premier concours de beauté.