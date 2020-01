Accueil > Agenda culturel > Expositions > Alexei Lantsev - Regard et voyages

L’année passée a été marquante pour la pratique de l’artiste puisque celui-ci a découvert plusieurs régions du nord de la France. Il s’est intéressé à la Bretagne, à la Normandie mais également à la Picardie lors de sa résidence à Compiègne. Ces paysages ont fortement inspiré Alexei Lantsev et représente aujourd’hui une partie du projet de cette exposition.

Les voyages nous permettent de sortir de notre quotidien, ravivent notre énergie et nos inspirations. Alexei Lantsev élargit la perception qu’il propose au gré de ses voyages autour du monde. Son travail devient un carnet dressant un portrait des espaces mondiaux. L’artiste se place ici comme un voyageur, un passeur qui rassemble avec une simplicité déconcertante des lieux qui ont marqué son attention.

Coques de bateaux, façades de maisons, voitures, autant de formes pouvant traduire la force d’une touche large venant situer avec énergie et légèreté des éléments, des lieux de vie. Un sentiment de joie et de sérénité émerge de ses travaux, l’artiste va chercher un rapport de simplicité et de proximité avec ce qu’il représente. Alexei Lantsev exprime une peinture qui participe au moment, dans le vif du sujet. Cette thématique lui apporte un formidable éventail de formes qui deviennent une iconographie du bonheur sous la main de l’artiste.

Les rencontres viennent aussi rythmer le fil de ses voyages et représentent pour l’artiste une nouvelle occasion d’insuffler une forte énergie. À travers la réalisation de portraits vivaces, Alexei Lantsev retranscrit un rapport haut en couleur avec l’autre et suggère une très grande familiarité au monde. Sa peinture désenclave les espaces, repousse les frontières géographiques et nous permet de revenir à un rapport infiniment plus simple avec la réalité. Le monde devient proche, palpable et semble nous appartenir.

Alexei Lantsev

Peintre russe né en 1970 dans la ville de Krasnodar, il a réalisé plus de 20 expositions personnelles en Russie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et à Hong Kong. Membre de l’Union des artistes de Moscou. Ses œuvres sont présentées dans les musées et collections privées : Musée des Beaux-Arts de Novossibirsk, Musée Abramtsevo, Musée des Beaux-Arts de Belgorod, Musée des Beaux-Arts de Krasnodar, Wolfson College à Cambridge, Banque National d’Islande, Raiffeisen Bank, Clifford Chans, Deutsche Bank, Standard & Poor’s ; dans les collections des ambassadeurs d’Islande, du Japon et des Etats-Unis.

Période d’exposition

18 janvier - 23 février 2020

Espace Saint-Pierre des Minimes

Vernissage :

le samedi 18 janvier à 16h en présence de l’artiste

Présences de l’artiste durant l’exposition :

dimanche 19 janvier

samedi 22 février

dimanche 23 février

Promenade des Minimes - 60200 Compiègne

03 44 40 84 83

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

Entrée libre.